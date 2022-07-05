Путин хочет столкнуть Лукашенко с НАТО, чтобы договариваться с Альянсом на равных, - дипломат Чалый

Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Путин вполне реально может пойти на провокацию руками Беларуси, поднять ставки и потом уже договариваться. Но не с Украиной, а уже с Североатлантическим альянсом. Именно этого Россия и хочет. Не стоит исключать провокаций со стороны Путина руками белорусов. Но белорусский диктатор Лукашенко уже почувствовал, к чему все идет. Он понял, что от него хочет Путин и стал давать заднюю", - отметил Чалый.

Дипломат предположил, что Путин не отважится угрожать странам НАТО.

"Угрозы странам НАТО - это не то же, что угрозы Украине. России дали четко понять все лидеры и генеральный секретарь Альянса: только сдвиньтесь, только дюйм земли и от всех стран НАТО получите ответ. Поэтому никуда россияне не полезут. Бункерный не отважится", – заметил Валерий Чалый.

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