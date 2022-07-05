Путин хочет столкнуть Лукашенко с НАТО, чтобы договариваться с Альянсом на равных, - дипломат Чалый
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый выразил мнение, что президент страны-агрессорки России Владимир Путин хочет столкнуть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из НАТО, чтобы уже потом РФ договаривалась с Альянсом на равных
Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Путин вполне реально может пойти на провокацию руками Беларуси, поднять ставки и потом уже договариваться. Но не с Украиной, а уже с Североатлантическим альянсом. Именно этого Россия и хочет. Не стоит исключать провокаций со стороны Путина руками белорусов. Но белорусский диктатор Лукашенко уже почувствовал, к чему все идет. Он понял, что от него хочет Путин и стал давать заднюю", - отметил Чалый.
Дипломат предположил, что Путин не отважится угрожать странам НАТО.
"Угрозы странам НАТО - это не то же, что угрозы Украине. России дали четко понять все лидеры и генеральный секретарь Альянса: только сдвиньтесь, только дюйм земли и от всех стран НАТО получите ответ. Поэтому никуда россияне не полезут. Бункерный не отважится", – заметил Валерий Чалый.
- 2 июля стало известно, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что угрозы России в адрес Литвы свидетельствуют о реальной угрозе прямого вооруженного конфликта Альянса с РФ . Расмуссен также считает, что НАТО в 2008 г. дало неверный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину , когда отказало в ПДЧ Украине.
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- 4 июля Североатлантический альянс завершил переговоры со Швецией и Финляндией об их вступлении .
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