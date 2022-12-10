"Путин хочет собственную политическую порнографию перенести в реальность", – Портников

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я считаю, что Путин никогда не сомневается в правильности своей концепции видения мира. И в этом большая проблема. Поскольку когда с ними разговариваешь, то это вопрос не фактов, а это вопрос их представления о том, что мир устроен так, как они его видят, и не иначе", – объяснил Портников.



Журналист подчеркнул, что взгляды Путина не совпадают с реальностью.

"Я это называю, если так можно, зрительской аудиторией порнофильмов. Если люди смотрят порнографические фильмы, то у них создается впечатление, что половые отношения в реальной жизни складываются так же. Однако это не так. Всего этого не происходит. Однако если верить, что все происходит как в порнофильмах, то вас ждет разочарование. Поэтому Путин вот такой человек, он хочет политическую порнографию перенести в реальность", - добавил он.

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "поздно" начала полномасштабное вторжение в Украину , поскольку ее президент "рассчитывал договориться в рамках Минских соглашений"

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