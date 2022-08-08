Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Путину Беларусь нужна в войне для одного дела - перевести войну с российско-украинского на международный уровень. И это последний аргумент Путина. Путин рассчитывает, что в случае такого сценария война приобретает статус международного конфликта. Если руками Лукашенко он зацепит страну НАТО - это резонный момент заставить НАТО сесть за стол переговоров и завершить войну. Для Путина стоит вопрос: выживет ли он вообще физически", - отметил Бадрак.

Военный эксперт также добавил, что чем больше Лукашенко говорит о готовности вместе с российской армией бороться против Запада, тем меньше он хочет это делать.

"Сейчас пришло время вакуума, мы ничего не слышим от Лукашенко. Путин осознает, что незаинтересованные, демотивированные белорусы – это бремя, а не приложение к российским группировкам. Отдать приказ идти на Украину – это 50:50 для Лукашенко, чтобы подписать себе смертный приговор. Белорусы могут сами уничтожить этого диктатора, который давно всем надоел", - подчеркнул Бадрак.

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