English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Путин хочет продолжения войны, однако долго не продержится, - дипломат Мэтью Брайза
Эксклюзив

Путин хочет продолжения войны, однако долго не продержится, - дипломат Мэтью Брайза

24 сентября, 2022 суббота
17:30
война с Россией

Директор по делам Европы и Евразии в Совете Нацбезопасности США 2001-2005 гг. Мэтью Брайза заметил, что путинские нарративы по ядерному оружию направлены исключительно на устрашение мира

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ядерное оружие - это часть военной доктрины России, которая заключается в эскалации конфликта с целью деэскалации, то есть чтобы убедить оппонента, в готовности прибегнуть к столь неслыханному насилию, которое напугает противника и заставит его сдаться. Вот что сейчас делает Путин. Он не сумасшедший, нет. Он хорошо знает, что в случае применения ядерного оружия есть риск, что у него закончится абсолютно все, включая его собственную жизнь", - подчеркнул Брайза.

Дипломат также добавил, что ничто так не волнует Путина, как собственное благополучие.

"Его нынешние нарративы направлены исключительно на устрашение. Я не настроен оптимистично, потому что это ужасная война, которую нужно как можно быстрее закончить. Да, Путин хочет продолжения, однако долго продержаться ему не удастся. Очень показательно освобождение более 200 бойцов, многие из за жизнь которых переживали все, и теперь они на свободе", - подчеркнул Брайза.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
Украина
Владимир Путин
ядерное оружие
ядерная война
Военные новости
Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
22 сентября, 2022 четверг
Позорное решение Харьковского областного совета
Олександр Айдар
Автор Татьяна Яворськая
24 сентября, 2022 суббота
Герои Украины. Александр – мировой рекордсмен по уничтожению бронированной техники за день, которого цитировал Байден
21 сентября, 2022 среда
Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к участию в "настоящих боевых действиях"
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.9
    Покупка 40.9
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
24 сентября
17:31
До 15 лет за дезертирство: Путин подписал изменения в Уголовный кодекс после объявления мобилизации
17:14
Эксклюзив
Еще около 700 азовцев остаются в плену, а Красный Крест семьям пленных советует только молиться, - жена пленного азовца
17:07
Впервые украинские военные сбили иранский ударный дрон "Мохаджер-6"
17:04
санкции против РФ
Россия закроет границы на выезд, - СМИ
17:01
В Полтаве умер создатель хора "Калина" Григорий Левченко
16:29
Эксклюзив
Путину сказали, что его убьют, если он применит ядерное оружие, - Пионтковский
16:19
Глава МИД Польши Збигнев Рау: Германия делает все, чтобы помогать Украине как можно меньше и позже
16:17
Олаф Шольц
Шольц заявил, что Россия не выиграет в войне против Украины
16:13
РФ усиливает энергетический шантаж через тикток, - Центр при СНБО
16:11
На войне в Украине ликвидировали двух лейтенантов армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
16:03
Эксклюзив
Ко всем пленникам применяли пытки, морили голодом, не давали воды, - заместитель командира полка "Азов" Мольфар
15:55
На центральную Японию обрушился тайфун: два человека погибли, около 120 тыс. домохозяйств остались без света
15:44
"Демонтируй меня полностью, снеси меня": неравнодушные граждане расписали памятник Пушкину в Киеве
15:41
Эстония подарит Житомирской области 12 автобусов
15:38
Украинские пиротехники за сутки обезвредили 867 взрывоопасных предметов
15:19
Европа должна принять беглецов из России, – президент Европейского Совета Шарль Мишель
15:14
С начала сентября украинские пограничники сбили два российских дрона
15:10
ООН
ЕС требует от ООН отчета о повреждениях телекоммуникаций в Украине с начала войны
14:44
В Полтавской области 24 сентября состоятся учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
14:40
"Удержитесь от влияния третьих сторон": Иран сожалеет об ухудшении отношений с Украиной из-за сообщения о поставках беспилотников для РФ
14:30
Эксклюзив
В Кремле сформировались две партии - "ультрафашисты" и "умеренные фашисты", - политолог Пионтковский
14:27
Эксклюзив
Путин отдает себе отчет, что в военном плане ему не победить, - дипломат Мэтью Брайза
14:25
Указатель одного из микрорайонов Риги разрисовали в цвета российского флага
14:15
Подоляк
Иран не смог понять, как подняться со дна цивилизации, - Подоляк о передаче оружия РФ
14:12
Эстония присоединилась к иску Украины против России по геноциду
14:11
Возглавил оккупационную "народную милицию" на Харьковщине: житель Казачьей Лопани заочно объявил подозрение
13:58
"Христос воскрес и вы воскреснете": патриарх Кирилл призвал мобилизованных умирать за Россию
13:48
В Украине ликвидировали российского лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
13:41
"Пушечное мясо": бывший президент Монголии призвал россиян не идти на войну против Украины
13:34
Агенты ФСБ из Донбасса и Днепра сдавали врагу информацию о HIMARS
13:23
Ален Делон процитировал "Завещание" Тараса Шевченко и поддержал Украину
13:17
В Запорожской области оккупанты за сутки разрушили 72 гражданских объекта
13:13
Ответственного за оккупацию Мариуполя генерала Мизинцева назначили заместителем Шойгу, - росСМИ
13:09
Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", договорились только за 5, - представитель президента Турции
12:49
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 773
12:18
Отдавал приказы пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне: командиру армии РФ объявили подозрение
11:58
Нам нужны немецкие танки – Порошенко в эфире Deutsche Welle
11:49
Курс валют на 24 сентября: сколько просят за доллар и евро на черном рынке
11:35
Европейская промышленность сворачивается из-за высоких цен на энергоносители, - Bloomberg
11:34
Самый титулованный теннисист современности Федерер сыграл последний матч в карьере
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV