Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ядерное оружие - это часть военной доктрины России, которая заключается в эскалации конфликта с целью деэскалации, то есть чтобы убедить оппонента, в готовности прибегнуть к столь неслыханному насилию, которое напугает противника и заставит его сдаться. Вот что сейчас делает Путин. Он не сумасшедший, нет. Он хорошо знает, что в случае применения ядерного оружия есть риск, что у него закончится абсолютно все, включая его собственную жизнь", - подчеркнул Брайза.

Дипломат также добавил, что ничто так не волнует Путина, как собственное благополучие.

"Его нынешние нарративы направлены исключительно на устрашение. Я не настроен оптимистично, потому что это ужасная война, которую нужно как можно быстрее закончить. Да, Путин хочет продолжения, однако долго продержаться ему не удастся. Очень показательно освобождение более 200 бойцов, многие из за жизнь которых переживали все, и теперь они на свободе", - подчеркнул Брайза.

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