Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Я не исключаю, что пленные бойцы, которые были на Азовстали, могут стать одним из способов шантажа Украины. Россия может поставить вопрос ребром: признайте Крым российским - и тогда мы отдадим вам бойцов с Азовстали. Кремль понимает, насколько власть на Банковой в Киеве зависит от репутационного отношения общества: спасли или не спасли. Кремль может использовать это для получения преимущества в переговорах. Власти РФ понимают, что такое предложение "в лоб" не будет принято, поэтому могут прибегнуть к сочинению схем с подключением жен, к примеру, для создание внутреннего давления", – отметил Фейгин.

Оппозиционер добавил, что таким образом Россия будет шантажировать именно Украину, ведь Западу нет дела до пленных.

"Кремль обожает брать пленных. Это для них как спорт. Вот сейчас в России очень много пленных - это люди, которые защищали Азовсталь и не только. Попадание в плен, даже с учетом каких-то договоренностей, комбатов из полка "Азов" и Вооруженных сил Украины может стать средством шантажа Украины. Именно Украины, ведь Западу нет дела до пленных", - отметил Марк Фейгин.

16 мая вечером с Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных с Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что высшее военное руководство дало приказ сохранить жизнь и здоровье военнослужащих и прекратить оборону города Мариуполя .

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