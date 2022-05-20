Путин хочет признания Крыма российским: будет шантажировать Украину эвакуированными с Азовстали бойцами, - Марк Фейгин
Российский оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин будет шантажировать Украину эвакуированными с завода "Азовсталь" бойцами, чтобы получить от Киева признание Крыма российским
Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Я не исключаю, что пленные бойцы, которые были на Азовстали, могут стать одним из способов шантажа Украины. Россия может поставить вопрос ребром: признайте Крым российским - и тогда мы отдадим вам бойцов с Азовстали. Кремль понимает, насколько власть на Банковой в Киеве зависит от репутационного отношения общества: спасли или не спасли. Кремль может использовать это для получения преимущества в переговорах. Власти РФ понимают, что такое предложение "в лоб" не будет принято, поэтому могут прибегнуть к сочинению схем с подключением жен, к примеру, для создание внутреннего давления", – отметил Фейгин.
Оппозиционер добавил, что таким образом Россия будет шантажировать именно Украину, ведь Западу нет дела до пленных.
"Кремль обожает брать пленных. Это для них как спорт. Вот сейчас в России очень много пленных - это люди, которые защищали Азовсталь и не только. Попадание в плен, даже с учетом каких-то договоренностей, комбатов из полка "Азов" и Вооруженных сил Украины может стать средством шантажа Украины. Именно Украины, ведь Западу нет дела до пленных", - отметил Марк Фейгин.
- 16 мая вечером с Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных с Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
- 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что высшее военное руководство дало приказ сохранить жизнь и здоровье военнослужащих и прекратить оборону города Мариуполя .
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