Путин хочет покончить с войной в Украине, но понимает, что для этого придется вернуть все оккупированные земли, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин хочет поскорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий
Об этом Эрдоган заявил в интервью американскому телеканалу PBS после встречи с президентом РФ на саммите в Узбекистане.
"Он (Путин, - ред.) фактически дал мне понять, что готов покончить с этим (войной, - ред.) как можно скорее. У меня сложилось такое впечатление, потому что ситуация развивается достаточно проблематично", - отметил президент Турции.
По словам Эрдогана, России не следует позволять сохранить себе часть захваченных украинских территорий.
"Когда мы говорим о взаимном согласии, мы имеем в виду именно это. Если в Украине будет установлен мир, то, конечно, возвращение оккупированных земель станет очень важным", - подчеркнул он.
И добавил, что президент России уже "сделал определенные шаги" и "мы сделали определенные шаги", вероятно имея в виду власть Турции.
- Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что вторжению России в Украину нет никакого оправдания, а о прекращении войны следует договариваться за столом переговоров.
- И рассказал , что с 2014 года призывает российского диктатора Владимира Путина вернуть Украине оккупированный Крым.
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