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Путин хочет перерыва: в США и Германии отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество

5 января, 2023 четверг
21:03
война с Россией

Президент США Джо Байден и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Рождество 6-7 января

Об этом заявил президент США Джо Байден, цитирует президент группы иностранной прессы Белого дома Кетеване Горджестани.

Байден сказал, что не хочет реагировать на то, что Путин говорит.

"Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 числа и в канун Нового года - я имею в виду, думаю, он пытается отдохнуть", - сказал он.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок высказала в твиттере схожее мнение.

Она отметила, что если бы Путин действительно хотел мира, он бы вывел свои войска с территории Украины. Впрочем, по ее мнению, он хочет продолжить войну после перерыва.

"Если бы Путин хотел мира, он забрал бы своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, очевидно, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва", - написала Бербок в твиттере.

Министр отметила, что так называемое перемирие не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией. Она отметила, что Германия и дальше будет поддерживать украинцев, чтобы они жили в мире и самоопределении.

  • В сентябре 2022 года Кирилл призвал мобилизованных в России идти на войну против Украины и не бояться умереть. "Христос воскрес – и вы воскреснете", – говорил он.
  • Глава Кремля Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу на Рождество 6-7 января прекратить огонь на линии фронта в Украине. На эти заявления отреагировали советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов.

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