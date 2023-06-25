Ну что, пока российские интервенты выстраивали линии обороны, выставляли зубы дракона и так далее, наши артиллеристы отработали по Чонгару. И уже оккупационная администрация воет и лжет, они даже не могут определить уровень своих инженерных потерь. Они говорят о возобновлении работы через несколько недель, несколько недель – это может быть 5 недель, 15 недель, 20 недель, 40 недель. Но ключевая история – берутся под артиллерийский контроль логистические российские узлы, на нашей территории конечно.

Удивительно, что они не прислушались, собственно этот план войны был сформулирован генералом Залужным в своем знаменитом интервью журналу Economist в декабре прошлого года. Помните: Я стою в 84 км от Мелитополя, мне нужно пройти этот путь и нам нужны дальнобойные ракеты, которые могут атаковать Крым. Но тогда у Украины максимальной дальности были ракеты для HIMARS – 80 км. Как он говорил, уже дойдя до Мелитополя, оттуда можно было бомбить Чонгар и Крым. Но, во-первых, несколько месяцев назад были переданы ракеты для тех же "хаймарсов", Ground-Launched Small Diameter Bomb вдвое большей длины досягаемости - это уже 160 км. Кроме того, теперь у Украины есть ракеты Storm Shadows британские. Как выяснилось, во время удара по Чонгару это были они. Это та же совместная разработка французская. Это деталь, но очень интересная. Она показывает, доказывает, что Франция также поставляет эти ракеты. Собственно, это и обещал Макрон во время визита Зеленского в Париж, и как мы видим, выполнил свое обещание.

Вот этот расстрел дальнобойными ракетами всей крымской группировки будет просто показательно продолжаться, сколько потребуется, пока они не побегут оттуда.

И все эти зубы дракона, они, кажется, это линией Суровикина называют. Ну, Суровикин вторично пройдет эту историю, он уже назван палачем Алеппо.

Они могут делать там вал Адриана, вал Суровикина они могут там выстраивать любые фортификации, но мы понимаем, что современные ракетные системы преодолевают эти препятствия в силу просто своей траектории. И понимаем так, что российские группировки во временно оккупированном Крыму попали в ловушку. То есть то, что произошло на Чонгаре – это недвусмысленное предупреждение со стороны наших военных.

У нас есть разные источники информации. Самые скромные оценки украинских успехов – оценки украинского Генштаба. А вот наши враги, например такой информированный источник как Пригожин, уже второй день бьется прямо в истерике. Сегодня он сказал знаковые слова: если будет так продолжаться, а так будет продолжаться, он полностью не доверяет ни военному, ни политическому руководству России, то придется прекращать войну и отдавать территории. Иначе войну прекратить невозможно.

Такая очень точная фраза, что придется отдавать все территории, потому что иначе мы просто не можем прекратить, нас просто убьют, уничтожат в этой войне.

Я говорил во всех своих передачах и в прошлый раз мы говорили, что вот эту линию Пригожина неправильно понимают большинство экспертов. Некоторые в нем видят такого себе ястреба, который противостоит партии мира, чуть ли не Путину. Путин действительно хочет такую партию почетной ничьей. Но задача Пригожина другая, он готовит все то Z-быдло, для которого он действительно является героем, к идее неизбежного поражения, неизбежности капитуляции. И он делает это так активно и не боясь репрессий, потому что он фронтмен достаточно серьезной группы в российском руководстве, которая поняла, что на всю эту почетную ничью Путина никогда не пойдет Украина, никогда не пойдет Запад,

и единственный выход для них сохранить власть и свою собственность в России – это подвести такую управляемую почетную капитуляцию.

Вот сегодня впервые эту формулу озвучил Пригожин: прекращать войну, покидая территорию, потому что иначе прекратить ее не удастся.

Ну, и есть еще вопрос главного вурдалака. Мы понимаем, что его прислуга будет делать преимущественно то, что скажет так сказать центральная власть. Мы ведь очень хорошо знаем его психологию.

Ну, вы же обратили внимание, он превратился в Конашенкова. Он каждый день вот это: идиотски уничтожены 518 бронемашин и примерно, он говорит примерно, 671 танк. Он себя уничтожает этим. Возможно, его даже подставляют для полной дискредитации. Ну, Конашенкова все, даже самые лояльные путинисты считают идиотом, над ним смеются, а теперь Путин решил взять его лавры. При чем он выступает непрерывно, дважды в день он докладывает, сколько танков уничтожено, сколько из них "леопардов", сколько, не знаю, "абрамсов" или "челленджеров". Занимается таким микроменеджментом этой проигранной войны.

Была в свое время книга воспоминаний о застольных разговорах Гитлера. Тоже очень познавательно. Понимаем, это речь идет о психосостоянии. С другой стороны я не хотел бы пренебрегать психосостоянием пациента и его возможностью отдавать преступные приказы. Уже один преступный приказ они выполнили, в частности, речь идет о подрыве Каховской гидроэлектростанции. Уже появилось экстренное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, предостерегающего весь мир. Он публично, наш президент, заявил, что враг готовит террористический акт на Запорожской атомной станции.

Если в вопросе о ядерном оружии вы знаете мою позицию на протяжении всего года. Я все время говорю, что вероятность приближается к нулю. Мои четыре так называемых "нет Пионтковского". Первое: это ничего не меняет в ходе войны. Ну, допустим, он ударит по какому-то украинскому городу или,

как теперь предлагают, по польской Познани, для того чтобы Америка, как они рассчитывают, продемонстрировала свою беспомощность, не ответив.

И тогда она развалится. Интересен, кстати, подход к оправданию своих преступлений, как он сказал: мы отомстим Западу за их прошлые и будущие преступления, это я уже о господине Караганове. Ему же объяснили американцы еще в октябре, что будет за этот удар. Путина просто убьют. И ничего в этом отношении не изменилось.

Еще одна причина хочу обратить на нее внимание, потому что это не работает с угрозами Запорожской АЭС. У него нет кнопки, которую можно нажать, чтобы нанести ядерный удар. Эта ядерная кнопка – это метафора. Задача ядерного удара требует взаимодействия дюжины офицеров генерального штаба, рядовых войск и так далее. Четвертая причина – это категорическая позиция Китая, очень жестко запрещающая им это делать. Но видите, вот таким ударом по Запорожской ГЭС почти все эти четыре причины снимаются. Во-первых, это проще, одного диверсанта достаточно или группы. Не нужно принимать длинную цепочку решений.

Вместо бурят они туда заведут подразделение главного управления генштаба Российской Федерации, оно выполнит, наденут на себя ватники какие-то и выполняют поставленную задачу. Здесь сомнений нет, это преступление и отвечать должен Путин. Да, но технически, я думаю, что они приблизительно себе уже могли расписать какие-то преступные сценарии этого.

То есть, вот как раз, он обычно взбешен тем действием четырех причин, которые запрещают ему использовать ядерное оружие, и как компенсацию он как раз более вероятно, да все, что угодно,

может взорвать, еще проще будет взорвать на территории России Курскую АЭС. И объявить, что гигантская катастрофа в России, прекращая войну, помогать всем человечеством ликвидировать.

То, что он не способен, боится и не сможет осуществить ядерное нападение, усиливает шансы его компенсаторной какой-либо другой катастрофы, на которую он может решиться. Кроме того, есть и другие опции подобных катастроф, титановый завод в Крыму. Ну, раз Крым теряется, пропадает, тогда к чертовой матери, передадим его зараженным. Это серьезнее ядерного оружия.

Но насколько я понимаю, это определенная торговая позиция, то есть этот шантаж, который он побоялся использовать, в частности, речь идет как о стратегическом, так и о тактическом ядерном оружии, он перевел в формат создания рукотворной ядерной катастрофы. Понимаем, что сейчас это позиция для шантажа.

Шантаж, да, давайте мне почетную ничью или вот я сделаю какую-нибудь гадость. Но он не пройдет из-за достаточно жесткой позиции и Украины, и Запада. Думаю, именно поэтому активизировалась та партия, которую я называю партией почетной капитуляции, и ее рабочий фронтмен Пригожин. Любой заметный, явный политический, психологический успех украинской армии, а вот уничтожение Чонгарского моста – это первый шаг в таком успехе, еще два-три таких сигнала, и я думаю, это напряжение внутри российской верхушки взорвется и партия управляемой капитуляции перейдет к решающим. действий. И еще раз возвращаясь к сегодняшней фразе Пригожина, я обращаю на нее такое внимание не потому, что это большой и мыслитель, военный деятель. Он фронтмен, руководимый серьезными людьми партии почетной капитуляции. Сегодня он сказал, что прекратить войну можно только одним способом – покинув территорию Украины.

Это один сигнал и второй есть не менее важный сигнал, ну крема дель крема этой кремлевской пропаганды, "Фелькишер Беобахтер" в квадрате, RIA-новости опубликовало довольно красноречивую статью, Андрей Андреевич, где они объясняли, что ну в случае чего договора - это не столь все трагично и следует российским гражданам воспринимать соответствующие инициативы, как нечто такое, можно сказать, и положительное, и в пример приводятся разные договоры с 17 века, понимаете, то есть они к чему-то готовятся.

Это очень показательно, я не видел лично полностью этот протокол, мало кто видел его, тот, на котором подпись Арахамии. Насколько я понимаю, этот протокол делегациями в Минске был подготовлен как база для обсуждения. Там были министры иностранных дел, на той встрече виделись Кулеба и Лавров. Так вот, насколько я себе представляю это, стороны делали предположения.

Выдвигали свое видение, то есть назвать это договором мы не можем, потому что там есть абсолютное разночтение позиций, кардинальное разночтение позиций. Ну, потому что российская сторона требовала одно, соответственно, украинская сторона требовала кардинально другое, и ключевая история, ну, а кто сказал, что Путин не вытащил фейк очередной. Понимаем, что проектов договоров каких-либо потенциальных могло быть 10, 20, 30, 100.

Вот что показательно, украинская сторона основным требованием ставила отвод российских войск на линию 24 февраля. А российская сторона готова была об этом говорить, но ее требованием были максимально ограничение украинского суверенитета, нейтральный статус, никогда в НАТО, эти цифры о вооружении, фактически полное подчинение Украинского государства. Почему он сегодня об этом упомянул, Путин. Да, вот очень интересная тональность этой статьи. Она же будто разоблачает московских ястребов: вот вы, сволочи, критикуете, вы нам не дали договориться по тому проекту. Кстати, чем это кончилось, я напомню. Когда Лавров приехал в Стамбул, он взвыл, что вот об основном требовании Украины, а оно достаточно скромным было, не полное возвращение, а возвращение на линию 2024 года, нет речи. Ну, и после этого с ними не о чем было разговаривать, и все закончилось. Так вот пафос статьи: вот мы тогда должны были пойти на это, мы должны тогда согласиться на границы 24 февраля. И в то же время разоблачение сегодняшних ястребов, и сегодня нам не дают доверить. Это крик, это крик окружения Путина о так называемой почетной ничьей.

В этой почетной ничьей это очень показательно, судя по тому, как они высоко оценивают, машут этим договором, в почетной ничьей они уже готовы пойти на линию 24 февраля.

Но опять же, еще раз повторю, сейчас другое время, совсем другие перспективы у Украины. И стратегическая инициатива перехвачена, и Запад решился наконец-то на твердую и долговременную поддержку Украины. Поэтому Украина на это уже не согласится, но нам интересно, это очень важно показать, до какой степени Путин загнан в угол, что сейчас он выпустил эту статью, доказать патриотической общественности, что вот мы тогда потеряли хорошую возможность. Согласимся сейчас на почетную ничью, потому что будет хуже. Вот в чем пафос этой статьи между прочим. Поэтому это очень сильный сигнал о слабости Москвы, лично Путина, его отчаянной попытке на любых условиях, еще вчера они говорили, что прекращение огня по линии сегодняшнего столкновения, размахивание этим документом означает, что его предложение новое: хорошо, давайте почетную ничью , с уходом на линии 24 февраля, только оставьте мне Крым, оставьте мне бывшее ОРДЛО, мы заканчиваем войну.

Что, по вашему мнению, привез Блинкен из Пекина? То есть очень много часов государственный секретарь США провел в разговорах на разном уровне с представителями высших китайских властей.

Си и Блинкен достигли очень хорошего взаимопонимания. По сути они вернулись к моделям Мао-Никсона 1972 года, тогда Мао сказал знаменитую фразу: у нас есть много общих интересов, но между нами есть тайваньская проблема, отложим ее решение на 100 лет. Вот прошло 60 лет и бодрый Си бросился ее решать. Его расчет был, что, во-первых, все видели репутационную катастрофу США в Афганистане, он надеялся, что так же, как американская разведка предполагала, что Путин возьмет Киев в течение недели, если бы все это произошло при попустительстве США, это стало бы огромным утратой доверия к Соединенным Штатам на Дальнем Востоке. И Си взял бы Тайвань без всякого сопротивления. Тайвань отстояла украинская армия, Си понял, что США, Запад не поддались шантажу, защищают Украину, будут защищать Тайвань. И он понял, если вложить все в одну фразу:

Блинкен и Си договорились перенести решение тайваньского вопроса еще на 40 лет, как завещал великий Мао.

А если нет этого обострения вокруг Тайваня, то все остальные вопросы решаются, вы понимаете.

В Украине, вы понимаете, да, что нас больше всего интересует.

Блинкен успел еще до байденской ерунды, когда он сказал, что одной из договоренностей было обещание Китая категорически ни в коем случае не передавать России оружие. Я думаю, надеюсь, стучу по дереву, что, несмотря на глупую, оскорбительную для Си фразу, глупо как-то, по-стариковски похвастался, я вот сбил этот шар, а Си даже не знал, что там, а это стыд для диктатора, это было таким нарушением протокола, дипломатического этикета, а китайцы это очень болезненно воспринимают.

Уже была первая реакция китайского МИДа, но я думаю, что национальные интересы сыграют свою роль. И эта договоренность Си и Блинкена о переносе тайваньского вопроса, по заветам Мао, еще на 40 лет и продолжении взаимовыгодного и прежде выгодного для Китая сотрудничества, оно будет принято. И одним из аспектов этого будет полная потеря интереса Си к путинской авантюре одним из аспектов этого будет полная потеря интереса Си к путинской авантюре. Почему Китай интересовал успех Путина в Украине, не потому, что у них есть что-то против Украины и любят Россию, они видели это как возможность нанесения серьезного удара США. А сейчас повестка со Штатами снимается и, конечно, никакого смысла поддерживать Пу в этой авантюре нет.