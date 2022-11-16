Путин хочет обменять временно оккупированные территории Украины на Крым, - военный эксперт Свитан
Военный эксперт Роман Свитан считает, что Путин будет торговать временно оккупированными территориями Украины, чтобы сохранить аннексированный полуостров Крым
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
Еще летом было понятно, что россияне не собираются зимовать на правом берегу Днепра и в сухопутном коридоре в Крым. Есть определенные действия, которые проводят оккупационные власти и их администрации для подготовки к зиме. Их действия свидетельствуют, что они не собираются задерживаться на зиму Херсонской, Запорожской, а уже и Луганской и Донецкой областях. Поэтому еще летом было понятно, что российские войска пойдут с правого берега Днепра и сухопутного коридора в Крым", - пояснил Свитан.
Эксперт убежден, что российские войска покинут территорию Херсонской и Запорожской областей.
"Для Путина есть определенная задача, чтобы обменять временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской области на Крым и Донбасс. Или обменять всю оккупированную территорию материковой Украины на Крым. Поэтому вскоре, по всей вероятности, россияне уйдут из Херсона и Запорожья", - добавил он.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
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