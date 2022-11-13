Путин хочет лишать российских паспортов за "фейки о войне"

Об этом сообщила "Медуза"

Президент РФ Владимир Путин внес поправку в законопроект (одобренный в первом чтении) о возможности забирать российские паспорта у тех, кто распространяет "фейки о войне". Норма будет касаться не тех, кто родился непосредственно в России, а людей, которые это гражданство приобрели. К примеру, через "присоединение Россией оккупированных территорий".

Как пишет издание, Путин дополнил перечень "преступлений", за которые можно лишать гражданства. В список вошли: распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии, надругательство над флагом и гербом России, участие в деятельности нежелательной организации, призывы к сепаратизму и посягательство на жизнь государственного деятеля и призывы к экстремизму.

Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от того, когда именно человек "оступился".

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