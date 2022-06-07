Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Путин прекрасно понимает, что прекращение поставок продовольствия из Украины вызовет не только голод, а как негативное последствие, еще и общественно-политические процессы в странах, нуждающихся в украинском продовольствии. Это обычно нестабильные страны мира, страны Африки и Азии. И виновником этой ситуации станет Путин, развязавший войну против Украины и теперь препятствующий экспорту украинского продовольствия. А последствия таких процессов могут ощутить на себе государства Запада", - отметил политолог.

Михаил Басараб напомнил, что политики разных стран уже отмечают возможный голод, который приведет к давлению миграционных волн на Европу. Из Средней Азии и Африки люди будут спасаться бегством в успешные европейские страны.

"Путин хорошо осознает, что такой вопрос рано или поздно встанет, и ему придется отвечать за то, что сейчас происходит. Санкционное давление и так достаточно мощно на Россию и самого Путина, но это давление может еще усилиться со стороны западных государств. И еще одно, объяснение, почему Россия пытается предлагать варианты поставки украинского продовольствия – это желание заработать на украинском экспорте, но если России удастся выступить посредником, то она уже легально будет зарабатывать на украденном зерне в Украине", – объяснил политолог.

28 мая ООН сделали заявление, что 18 млн человек под угрозой голода из-за блокирования Россией украинских портов.

1 июня Папа Франциск призвал снять блокировку экспорта пшеницы из Украины.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через территорию Беларуси.

7 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Россия блокирует экспортное украинское зерно с целью шантажировать мир обострением продовольственного кризиса.

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