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Путин хочет Донбасс превратить в мертвую зону, - генерал Кривонос

25 октября, 2023 среда
21:42
Война с Россией Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос

Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ, отметил, что враг, уничтожая Донбасс, хочет, чтобы в течение долгих лет эта территория воспринималась украинцами как выжженная земля

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Логика врага – желание уничтожить все, что можно, и оставить даже не серую зону, а мертвую. Чтобы долгие годы Донбасс воспринимался украинцами как выжженная земля, засеянная огромным количеством человеческих костей. Это такое информационно-психологическое влияние с зазором на будущие поколения украинцев", - сказал генерал.

Сергей Кривонос резюмировал, что это попытка противника превратить войну в классический геноцид – уничтожение украинцев как нации.

Что известно о российском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тысяч личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Он также отметил, что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, предпринимает безуспешные штурмовые действия.

12 октября эксперты ISW отметили, что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

На следующий день стало известно, что за три дня русские войска захватили 4,52 кв. км территории по разным направлениям возле Авдеевки. Оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что войска РФ готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались, что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились – их наступление может превратиться в "битье в бетонную стену". А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время, уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

15 октября аналитики ISW рассказали, что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ. А издание The Economist написало, что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет иметь негативное влияние на длительное украинское контрнаступление на юге.

16 октября американский ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул, что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки окружить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных границах.

Кроме того, сообщалось, что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.

24 октября соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что армия Российской Федерации не отступает от Авдеевки, несмотря на потери и невыгодное положение.





 

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Украина
Донбасс
російська армія
военные силы Украины
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