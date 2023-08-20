Путин хочет долгой войны
Наконец услышал трезвое мнение уважаемого мной Виталия Портникова о нарративе: война надолго и будут воевать все
В войне, где будут воевать все, в войне, где победа равна ресурсу, мы проигрываем. Ибо ресурс России в разы больше.
Все на фронте – это обескровленное производство и обескровленная экономика, обескровленный тыл.
Поэтому, когда определенные нарративы продвигают люди типа Верещук, стоит не верещать в унисон, а включать логику.
Да, Путин хочет такой войны. Потому что, бросив на фронт 20 миллионов, он еще 110 миллионов оставит в экономике. А мы – нет.
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Поэтому нужно думать, как выиграть технологически. А это и дипломатия и бизнес, и оружие, которого у России нет. Героически погибать и тосковать по потерянному мы научились. Надо придумать, как заставить выть врага на пожарищах его городов.
Я понимаю, что у власти стратегов немного. Но нужно думать, действовать эффективно и больно для врага. Да, мобилизация нужна. Воины должны сражаться и им следует готовить замену. Но идти с Путиным в размен бесконечными ударами – это проиграть. Надо бить так и там, где Россия сломается. У нас столько, сколько у Жукова, людей нет. Класть миллионы мы просто не можем.
Об авторе. Василий Зима, журналист, телеведущий Еспресо
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