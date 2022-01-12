"Путин хочет додавить "Северный поток-2" и ищет повод для войны": политолог Гарань спрогнозировал варианты развития противостояния с РФ

Об этом он заявил в эфире программы "Итоги" на Эспрессо.TV.



"Сейчас затягивается вопрос сертификации "Северного потока-2". Путин, очевидно, хочет это додавить. Могут возникнуть и другие вопросы также. Это один вариант. Ну, например, какие-то уступки по Донбассу или по Крыму", - сказал Гарань.



Второй вариант, по мнению политолога, может заключаться в том, что Путин ищет казус Белли.



"Мол, Запад не соглашается с моими предложениями, я должен отреагировать. Отреагировать я могу, как в Украине, так и в других точках. Это второй вариант, пожалуй, наиболее опасный. Третье – это заключается в том, что и, по-моему, это был бы лучший вариант, если бы стороны отвергли язык ультиматумов и чтобы состоялся определенный процесс перезагрузки переговоров между Россией, США и НАТО с решением конкретных вопросов", - считает Гарань.



Примерами вопросов он назвал прозрачность в проведении военных маневров, чтобы было информирование и не было накопления выше определенного предела и возможно перезаключение соглашения о ракетах малой-средней дальности.

Напомним, генсек НАТО после переговоров с РФ по Украине заявил , что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с Россией.