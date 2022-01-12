"Путин хочет додавить "Северный поток-2" и ищет повод для войны": политолог Гарань спрогнозировал варианты развития противостояния с РФ
Политолог Алексей Гарань выразил мнение, зачем Кремль повышает ставки на переговорах с Западом
Об этом он заявил в эфире программы "Итоги" на Эспрессо.TV.
"Сейчас затягивается вопрос сертификации "Северного потока-2". Путин, очевидно, хочет это додавить. Могут возникнуть и другие вопросы также. Это один вариант. Ну, например, какие-то уступки по Донбассу или по Крыму", - сказал Гарань.
Второй вариант, по мнению политолога, может заключаться в том, что Путин ищет казус Белли.
"Мол, Запад не соглашается с моими предложениями, я должен отреагировать. Отреагировать я могу, как в Украине, так и в других точках. Это второй вариант, пожалуй, наиболее опасный. Третье – это заключается в том, что и, по-моему, это был бы лучший вариант, если бы стороны отвергли язык ультиматумов и чтобы состоялся определенный процесс перезагрузки переговоров между Россией, США и НАТО с решением конкретных вопросов", - считает Гарань.
Примерами вопросов он назвал прозрачность в проведении военных маневров, чтобы было информирование и не было накопления выше определенного предела и возможно перезаключение соглашения о ракетах малой-средней дальности.
- Напомним, генсек НАТО после переговоров с РФ по Украине заявил , что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с Россией.
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