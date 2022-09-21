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Главная война с Россией "Путин хочет бросить больше людей в пламя войны, в которой нет шансов на победу": Кулеба о мобилизации в России

"Путин хочет бросить больше людей в пламя войны, в которой нет шансов на победу": Кулеба о мобилизации в России

21 сентября, 2022 среда
16:37
война с Россией На фото Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал решение о частичной мобилизации в России

Об этом он написал в своем Twitter.

"Путин проявил крайнее неуважение к Китаю, Индии, Мексике, Турции, другим странам Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, призвавшим к дипломатии и завершению войны России с Украиной. Он хочет бросить больше людей в пламя войны, в которой нет шансов на победу", - говорится в сообщении.

  • 21 сентября президент Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление Путина о частичной мобилизации "комплексной программой утилизации россиян"
  • Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что "специальная военная операция" в России "идет по плану".
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала псевдореферндумы и мобилизацию в РФ признаком слабости и провала.

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Дмитрий Кулеба
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