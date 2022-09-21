"Путин хочет бросить больше людей в пламя войны, в которой нет шансов на победу": Кулеба о мобилизации в России
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал решение о частичной мобилизации в России
Об этом он написал в своем Twitter.
"Путин проявил крайнее неуважение к Китаю, Индии, Мексике, Турции, другим странам Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, призвавшим к дипломатии и завершению войны России с Украиной. Он хочет бросить больше людей в пламя войны, в которой нет шансов на победу", - говорится в сообщении.
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- Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала псевдореферндумы и мобилизацию в РФ признаком слабости и провала.
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