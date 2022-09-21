Об этом он написал в своем Twitter.

"Путин проявил крайнее неуважение к Китаю, Индии, Мексике, Турции, другим странам Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, призвавшим к дипломатии и завершению войны России с Украиной. Он хочет бросить больше людей в пламя войны, в которой нет шансов на победу", - говорится в сообщении.

21 сентября президент Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление Путина о частичной мобилизации "комплексной программой утилизации россиян"

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что "специальная военная операция" в России "идет по плану".

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала псевдореферндумы и мобилизацию в РФ признаком слабости и провала.

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