Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"Стыдно быть россиянином. В Киевской области пограничники обнаружили гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что 38-летний мужчина рассказал, что возвращаться на родину не желает. Поэтому в своем загранпаспорте тот нарисовал флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и "Путин х**ло". А колонку с гражданством вообще зачеркнул.

Мужчину передали для дальнейшей проверки сотрудникам Нацполиции.

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