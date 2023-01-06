"Путин х**ло, Украина превыше всего": в Киевской области обнаружили россиянина, который разрисовал паспорт в нацсимволику Украины
В Киевской области пограничники обнаружили россиянина, который разрисовал паспорт в украинскую символику. Он был задержан за превышение срока пребывания в Украине
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"Стыдно быть россиянином. В Киевской области пограничники обнаружили гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что 38-летний мужчина рассказал, что возвращаться на родину не желает. Поэтому в своем загранпаспорте тот нарисовал флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и "Путин х**ло". А колонку с гражданством вообще зачеркнул.
Мужчину передали для дальнейшей проверки сотрудникам Нацполиции.
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