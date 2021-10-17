"Путин - х *** о!" теперь и в Ереване. В Армении тысячи сторонников оппозиции исполнили хит харьковских ультрас

Многотысячная акция протеста состоялась в центре армянской столицы в пятницу, 15 октября 2021 года, рассказывает Еспресо.TV .



Люди протестовали против действующей власти, которая, по их мнению, в угоду Кремлю отказывается от дружбы с Западом.



Исполнение песни армяне выложили в соцсети.

"Советская чекистская власть в Армении вновь приглашена в Москву, чтобы выступить против Запада с открытым текстом. Это не удастся. Путин, который страдает фантомными болями империи, не добьется успеха", - заявил на митинге глава "Народно-демократического альянса" Гарегин Чугасзян.