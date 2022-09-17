Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Заявления Путина – это важный аспект, потому что важной составляющей террористической организации является взятие на себя ответственности, когда террористы говорят, что они совершили преступление. Путин, как лидер террористического государства, подтвердил на весь мир свой статус и сказал, что Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры, по энергетической инфраструктуре, по гражданским объектам Украины. В преддверии зимы, чтобы оставить миллионы людей без света, без тепла, без транспортного сообщения, чтобы уничтожить возможность функционирования гражданской инфраструктуры Украины", - подчеркнул Юсов.

По его словам, у России давно нет должного количества высокоточного оружия.

"Россия стреляет по Украине ракетами класса Х - это устаревшие советские ракеты, в большинстве своем, уничтожающие гражданскую инфраструктуру, как и комплексы С-300, которые должны работать как система ПВО, но используются по наземным целям. Оборонительным целям они почти не вредят, а гражданскую инфраструктуру уничтожают", - заметил Юсов.