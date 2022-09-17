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Главная война с Россией Путин, как лидер террористического государства, подтвердил свой статус на весь мир, - представитель ГУР МО Украины Юсов
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Путин, как лидер террористического государства, подтвердил свой статус на весь мир, - представитель ГУР МО Украины Юсов

17 сентября, 2022 суббота
23:25
война с Россией

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов подчеркнул, что удары РФ по ЗАЭС, по Харьковской ТЭЦ, по гидросооружениям в Кривом Роге – это прямой терроризм со стороны России

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Заявления Путина – это важный аспект, потому что важной составляющей террористической организации является взятие на себя ответственности, когда террористы говорят, что они совершили преступление. Путин, как лидер террористического государства, подтвердил на весь мир свой статус и сказал, что Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры, по энергетической инфраструктуре, по гражданским объектам Украины. В преддверии зимы, чтобы оставить миллионы людей без света, без тепла, без транспортного сообщения, чтобы уничтожить возможность функционирования гражданской инфраструктуры Украины", - подчеркнул Юсов.

По его словам, у России давно нет должного количества высокоточного оружия.

"Россия стреляет по Украине ракетами класса Х - это устаревшие советские ракеты, в большинстве своем, уничтожающие гражданскую инфраструктуру, как и комплексы С-300, которые должны работать как система ПВО, но используются по наземным целям. Оборонительным целям они почти не вредят, а гражданскую инфраструктуру уничтожают", - заметил Юсов.

  • На брифинге по результатам встречи лицом к лицу Путин обидел Эрдогана, назвав премьер-министром.
  • Также Путин в Самарканде прокомментировал контрнаступление ВСУ
  • В Самарканде лидер Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным и Эрдоганом на саммите Шанхайской организации.
  • Президент России Владимир Путин встретился в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с главой КНР Си Цзиньпином.
  • Путин поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за его "взвешенную позицию в отношении Украины", а также раскритиковал "ужасную" политику Вашингтона.
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