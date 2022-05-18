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Путин, как и Сталин, пытается стереть с лица земли украинцев, поэтому мы как никто понимаем боль крымских татар – Порошенко

18 мая, 2022 среда
14:31
Общество

Петр Порошенко уверен, что наказание за преступления России – неизбежно

Об этом он написал в Facebook в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

И сегодня, как в 1944 году, Кремль применяет сталинские методы, пытаясь уничтожить целый народ, – отмечает Порошенко.

"Свыше трех четвертей века отделяют нас от 18 мая 1944 года, когда Москва развязала геноцид крымских татар. Количество жертв до сих пор не счесть, потому что мы хорошо помним, как делалась официальная статистика в СССР. Горько осознать, что сегодня это происходит снова. Сотни тысяч людей российские военные проводят через фильтрационные лагеря, незаконно вывозят на подконтрольную России территорию. До сих пор преследуют активистов в Крыму, пропадают люди", – пишет Порошенко.

"События 18 мая 1944 года, как и события февраля 2014 и 2022 годов объединяет один организатор – Кремль, Москва. Какое бы подобие он ни имел: то ли Сталин, то ли Путин, для нас это – один черт. Клуб почитателей Сталина, который сейчас верховодит за кремлевской стеной, возобновил политику преследования."Русский мир" в Украине, оккупированном Крыму и на Донбассе носит ярко окрашенный ксенофобский антикрымскотатарский, антиукраинский характер. Путин, как и Сталин, пытается уничтожить целую нацию, стереть с лица земли украинцев. Поэтому мы как никто понимаем боль крымских татар. Их боль – это боль всех нас", – отмечает пятый президент.

"Уверен, наказание за незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины, аресты, притеснения сознательных украинцев и крымских татар, постоянные обыски, устрашение, физическое и психологическое давление на невинных  людей, бесследное их исчезновение неизбежно для России, как Страшный суд перед Богом. А Украина победит! Победит и возродится", – отмечает Петр Порошенко.

18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

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