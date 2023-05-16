Путин, как и Гитлер, ожидает свою вальпургиевую ночь
Передача иконы Троицы Андрея Рублева русской православной церкви – это очевидно начало поиска вундерваффе. И это не может не радовать нас
К сожалению, это еще не весна 1945 года и ожидание вальпургиевой ночи Гитлером, но карлик идет по правильному пути.
РПЦ просила эту икону многие десятилетия, но от них отмахивались, как от мух. Нынешнее решение очевидно продиктовано мистическими, а не оптимальными вещами. Гундяев ведь, мягко говоря, не в фаворе и давать этот "царский" подарок просто так, как минимум, странно.
Логика Путина, судя по всему, строится на следующем: Троица имеет сакральную силу только в церкви. А сейчас именно нерациональные вещи нужны России и, может быть, ему персонально. Поэтому самая известная икона России должна работать полностью.
Это еще не агония. Но поход в сакральность и современную блаватщину или ререховщину – это то, что нам нужно. Это путь к принятию неправильных и иррациональных решений
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Пока это все еще не вера в вундерваффе, но точно это уже начало хватания за соломинки.
Я очень хочу, чтобы мы все понимали: это еще не агония. Но поход в сакральность и современную блаватщину или рериховщину – это то, что нам нужно. Это путь принятия неправильных и иррациональных решений.
К сожалению, обойдемся без попкорна. Но оно точно начинает подходить к своему концу.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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