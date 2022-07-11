Путин издал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ для всех украинцев
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок предоставления российского гражданства для жителей всех регионов Украины
Об этом сообщают российские СМИ.
Указ вносит изменения в документ, которым ранее предполагалось упрощенное получение гражданства РФ для граждан Украины, постоянно проживающих на территории временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области.
Согласно новому порядку на упрощенное получение российского гражданства могут претендовать жители всех областей Украины.
-
25 мая Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсонщины и Запорожья.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.02
Покупка 35.02Продажа 36.04
-
EUR
Покупка 35.41Продажа 36.74
- Актуальное
- Важное