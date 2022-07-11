Об этом сообщают российские СМИ.

Указ вносит изменения в документ, которым ранее предполагалось упрощенное получение гражданства РФ для граждан Украины, постоянно проживающих на территории временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области.

Согласно новому порядку на упрощенное получение российского гражданства могут претендовать жители всех областей Украины.

25 мая Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсонщины и Запорожья.

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