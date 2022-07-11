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Главная война с Россией Путин издал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ для всех украинцев

Путин издал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ для всех украинцев

11 июля, 2022 понедельник
15:50
война с Россией

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок предоставления российского гражданства для жителей всех регионов Украины

Об этом сообщают российские СМИ.

Указ вносит изменения в документ, которым ранее предполагалось упрощенное получение гражданства РФ для граждан Украины, постоянно проживающих на территории временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области.

Согласно новому порядку на упрощенное получение российского гражданства могут претендовать жители всех областей Украины.

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Россия
Владимир Путин
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
ОРДЛО
Запорожская область
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