Путин издал указ о приравнении товаров из ОРДЛО к российским
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании сертификатов происхождения товаров, производимых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он поручил приравнять их к российским товарам
Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ.
Путин постановил в течение месяца обеспечить признание в России товаров, производимых в ОРДЛО, и создать для них одинаковые закупочные условия наравне с российскими товарами.
В документе отмечается, что решение было принято "в виде исключения на период до политического урегулирования ситуации".
Путин приказал правительству в течение месяца сделать шаги по смягчению условий для допуска указанных товаров на российский рынок.
Также указ позволяет не применять количественные ограничения для экспорта и импорта для товаров, перемещаемых между Россией и ОРДЛО.
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