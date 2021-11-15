Путин издал указ о приравнении товаров из ОРДЛО к российским

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ.



Путин постановил в течение месяца обеспечить признание в России товаров, производимых в ОРДЛО, и создать для них одинаковые закупочные условия наравне с российскими товарами.



В документе отмечается, что решение было принято "в виде исключения на период до политического урегулирования ситуации".



Путин приказал правительству в течение месяца сделать шаги по смягчению условий для допуска указанных товаров на российский рынок.



Также указ позволяет не применять количественные ограничения для экспорта и импорта для товаров, перемещаемых между Россией и ОРДЛО.



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