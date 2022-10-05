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Путин издал указ о передаче ЗАЭС под контроль России
Президент страны-агрессора Владимир Путин издал указ о передаче Запорожской АЭС под контроль России
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.
Полный текст указа:
- Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.
- Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.
- Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.
- Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил, что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.
- 5 октября президент Энергоатома Петр Котин взял на себя обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции.
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