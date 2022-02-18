Путин издал ежегодный указ о призыве военных запаса на сборы

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.



"Призвать в 2022 году находящихся в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ", - говорится в тексте указа.



Правительству и органам исполнительной власти поручено организацию и проведение собрания.



Военную подготовку военных запасов проводят ежегодно.

Украинская разведка сообщила, что окупанты планируют взорвать несколько объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке.