Путин издал ежегодный указ о призыве военных запаса на сборы
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан России на военные сборы в 2022 году
Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
"Призвать в 2022 году находящихся в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ", - говорится в тексте указа.
Правительству и органам исполнительной власти поручено организацию и проведение собрания.
Военную подготовку военных запасов проводят ежегодно.
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