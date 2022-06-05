Об этом Путин заявил в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

По его словам, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия, Россия сделает соответствующие выводы.

"Но если они будут и поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и будем применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.

При этом на опубликованном в сети фрагменте интервью заметно, что разговор записывался в небольшом помещении без окон.

1 июня Джо Байден заявил, что США передадут Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны.

В ответ заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что поставка ракетных комплексов HIMARS в Украину увеличивает риск "прямого столкновения" России и США.

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