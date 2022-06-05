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Главная война с Россией Путин из бункера пригрозил Украине новыми ракетными ударами по объектам, которых РФ раньше не трогала

Путин из бункера пригрозил Украине новыми ракетными ударами по объектам, которых РФ раньше не трогала

5 июня, 2022 воскресенье
12:15
война с Россией

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ нанесет новые удары по Украине, если Запад будет передавать Киеву ракеты дальнего радиуса действия

Об этом Путин заявил в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

По его словам, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия, Россия сделает соответствующие выводы.

"Но если они будут и поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и будем применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.

При этом на опубликованном в сети фрагменте интервью заметно, что разговор записывался в небольшом помещении без окон.

  • 1 июня Джо Байден заявил, что США передадут Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны.
  • В ответ заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что поставка ракетных комплексов HIMARS в Украину увеличивает риск "прямого столкновения" России и США.

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Владимир Путин
обстрелы
ракеты
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