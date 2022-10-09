Теперь за эту безопасность будет отвечать Федеральная служба России. То есть та "оприччина", благодаря которой Путин и пришел к власти, и сохраняет ее до сих пор. Мы ведь понимаем: то, что Путин стал президентом РФ, связано не только с усилиями "Семьи" его предшественника Бориса Ельцина, и не только с желанием многих ассоциированных с этой "Семьей" олигархов. Но прежде всего с тем, что Федеральная служба безопасности настойчиво боролась за власть в последнее время существования Советского союза, когда она еще была КГБ.

Именно влияние чекистов обусловило для бывшего подполковника КГБ, а затем – главы ФСБ возможность стать во главе России и удерживать власть в ней в диктаторском стиле уже несколько десятилетий подряд.

И, конечно, поражения на фронте все больше заставляют Владимира Путина опираться именно на чекистов, потому что он все меньше доверяет военным, неспособным выполнить его планы захвата Украины.

Путин закономерно может сделать вывод, что в результате борьбы кланов за власть в Российской Федерации, которая всегда обостряется, когда страна проигрывает войну, он должен опираться именно на силу чекистов, которые не для того долго шли к власти, чтобы потерять ее.

Подрыв Керченского моста стал подлинным шоком для российских властей. Да еще на следующий день после 70-летнего юбилея президента РФ. Об этом мосте в России говорили как о самом защищенном инфраструктурном объекте в мире. Этим кичились, подчеркивая, что Украина не может ничего сделать на этом мосту.

В Украине говорят о борьбе в российских силовых структурах и что именно подрыв моста должен продемонстрировать Путину ничтожность возможностей российской армии и усилить влияние ФСБ, чтобы она взяла реванш за провал своего плана блицкрига в Украине.

В газете "Вашингтон Пост" утверждают, что речь идет не о борьбе в специальных службах и силовых структурах России, а о реальных действиях со стороны украинских спецслужб.

Думаю, о том, что на самом деле произошло на Керченском мосту, мы узнаем уже после окончания этой войны или тогда, когда рухнет режим Путина и у нас будет доступ к архивам.

Но сейчас представители силовых структур РФ и ближайшего окружения Путина должны задать себе вопрос: если государство неспособно обеспечивать определенные параметры безопасности на инфраструктурных объектах, но при этом ведет жестокую войну с соседним государством, которое может отвечать, то какова цена безопасности российского руководства?

Впрочем, не знаю, способно ли специально отобранное Путиным (чтобы не сопротивляться его шизофреничному желанию) российское руководство о чем-то думать. Сейчас мы видим, что действия по аннексии украинских территорий продолжаются. Глава правительства РФ Михаил Мишустин после встречи с Путиным по поводу ситуации на Керченском мосту подписал распоряжение о переводе Запорожской АЭС в полную собственность России.

Мы можем предположить, что россияне попытаются бороться с поставкой оружия в Украину с помощью диверсий на европейских инфраструктурных объектах. Как это произошло на днях в Германии на железной дороге. Так что я бы внимательно отнесся к сообщениям о саботаже и диверсиях в Европе.

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Об авторе: Виталий Портников, писатель, журналист.

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