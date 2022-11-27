"Путин использует зиму как оружие, но успеха этим не добьется", - Столтенберг
НАТО должно усилить поддержку Украины, чтобы не дать Путину никаких шансов поставить ее на колени в течение зимы
Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг изданию Welt .
Путин реагирует на поражения с "большей жестокостью". С началом зимы Москва начала бомбить энергосистему Украины, чтобы поставить страну на колени.
"Путин пытается использовать зиму как оружие. Но он не добьется этого успеха", - убежден Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что чем больше будет военных успехов Украины, тем сильнее будет ее позиция в предстоящих переговорах.
"Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим стране военную поддержку. Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину", – подчеркнул он.
Генсек добавил, что все партнеры должны поддерживать и увеличивать помощь Украине. Это помогло бы украинцам отстоять свое право на самозащиту.
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