Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг изданию Welt .

Путин реагирует на поражения с "большей жестокостью". С началом зимы Москва начала бомбить энергосистему Украины, чтобы поставить страну на колени.

"Путин пытается использовать зиму как оружие. Но он не добьется этого успеха", - убежден Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что чем больше будет военных успехов Украины, тем сильнее будет ее позиция в предстоящих переговорах.

"Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим стране военную поддержку. Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину", – подчеркнул он.

Генсек добавил, что все партнеры должны поддерживать и увеличивать помощь Украине. Это помогло бы украинцам отстоять свое право на самозащиту.

К слову, в НАТО заявили о передаче Украине глушителей против российских беспилотников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы