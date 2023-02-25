Об этом сказал экс-советник государственного секретаря США Мэтью Брайза в эфире Еспресо.

"Путин решил заморозить, приостановить выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выйти из него и не расторгнуть этот договор. Я думаю, что Путин посылает сигнал Соединенным Штатам, что вся система контроля над вооружениями, существовавшая с 1970-х годов, начиная с Договора о противоракетной обороне 1972 года, из которого США, кстати, вышли в 2002 году, уже не действует. Он хочет посеять страх, особенно в Европе, что США ведут себя опасно, что может привести к ядерной конфронтации не только между США и Россией, но и между Европой и Россией, поэтому Путин использует эту угрозу, пытаясь подорвать единство трансатлантического сообщества в поддержке Украины", - подчеркнул он.

По словам Мэтью Брайзы, Владимир Путин не говорил о выходе РФ из соглашения, ведь тогда сработал бы против собственной цели. Дипломат считает, что такой шаг оказывает небольшое влияние, ведь с начала пандемии Россия не позволяла США отследить соблюдение ею договора. Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, такие визиты стали нецелесообразными.

"Это еще один символический жест, направленный на то, чтобы посеять страх, и нет никаких причин, почему стратегическая стабильность будет каким-то образом взорвана, если Россия заморозит исполнение договора", – заметил Мэтью Брайза.