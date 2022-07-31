Путин использует войну против Украины для уничтожения народов России, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что президент страны-агрессорки Владимир Путин использует войну против Украины для уничтожения народов Российской Федерации
Публицист поделился деталями в программе "Субботний Политклуб" на телеканале "Еспресо".
"Путин использует войну для уничтожения народов России. Меня не удивляет то, что в Украине находится так много представителей национальных меньшинств РФ. Путин ведь сделал все возможное, чтобы территории обитания этих меньшинств маргинализировались, чтобы им не было, что делать, кроме как идти" в армию. К примеру, в отдельных районах Бурятии почти нет молодых мужчин. Это все делается целенаправленно", - заметил Виталий Портников.
Журналист добавил, что Путин затягивает гайки в России.
"Владимир Путин очень активно затягивает гайки в стране. Недавно даже был судебный приговор человеку, который не написал ни слова в соцсетях - никоим образом не высказал свою политическую позицию, а лишь поставил несколько лайков", - отметил Портников.
- 30 июля политолог Андрей Пионтковский рассказал, что в армии России заканчивается личный состав, поэтому по Москве собирают бездомных, а в глубинке рекламируют счастливые семьи, которые приобрели авто за "гробовые" выплаты.
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