Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо"

"Кувалда, перекрещенная со шваброй, – главный символ современной России. Его и Кадырова – этого меньше, потому что он не титульной культуры, здесь может быть более быстрая реакция, потому как это – чеченец будет расстреливать генералов? Пригожин уголовник. Я с удивлением прочитал, сейчас много публикаций появилось в центральной пропагандистской российской прессе, в которой он был замечательный бригадир, когда сидел за разбой, т.е. аппарата, для власти", - объяснил Фейгин.

Политик подчеркнул, что Путин будет использовать Пригожина для того, чтобы удержаться у власти

"Как такое может быть вообще? Но моя трактовка такова: Пригожина специально выростили, накачали. Зачем? Чтобы он выполнил две важные функции: первая – роль некоего сатрапа, Малюты Скуратова с его опричниной или преторианской гвардией, как кому нравится. Все это делается в отношении Путина, чтобы он стал фронтменом наказания и репрессивного механизма кувалдой за нелояльность, саботаж, плохую войну и т.д. Он же открыто пикирует министерство обороны, так и заявляет. Не говоря уже о том Беглове, начальнике, губернаторе, которого он обвинил во взяточничестве, в госизмене, писал письма в генпрокуратуру и лично их провозглашал.Это при том, что Беглов - не чужой Путину человек. А еще есть вторая причина, по которой Пригожина поднесли с кувалдой и 37 тысячами зэков-комбатантов, воюющих внутри ЧВК в Украине, – Путин его показывает Западу и говорит: вы хотите, чтобы меня не было, так вот он будет. Вы ему хотите ядерную бомбу дать, этому чуду-юду? И Запад на это ведется". – добавил он.

В начале ноября владелец ЧВК Вагнера Пригожин признал вмешательство в выборы в США.

Также британская разведка поймала Пригожина на формировании положительного имиджа и лжи об успехах ЧВК Вагнера на Донбассе.

Кроме этого Пригожин сообщил о создании "центров подготовки ополченцев" в приграничных с Украиной областях РФ

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