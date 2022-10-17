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Путин использует прекращение огня для подготовки к наступлению, - ISW

17 октября, 2022 понедельник
06:14
Общество

Планы президента РФ Владимира Путина по захвату Украины вряд ли изменятся независимо от того, произойдет ли прекращение огня

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

Кремль воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта в лучшей конфигурации, которую Путин может получить, чтобы подготовиться к предстоящей агрессии против Украины.

Украина должна противиться искушению заморозить линию боевых действий таким образом, чтобы не позволить создать условия для возобновления конфликта на условиях России.

  • Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на прекращение огня, поскольку Россия использует его для накопления сил для новой атаки.

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