Путин использует прекращение огня для подготовки к наступлению, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

Кремль воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта в лучшей конфигурации, которую Путин может получить, чтобы подготовиться к предстоящей агрессии против Украины.

Украина должна противиться искушению заморозить линию боевых действий таким образом, чтобы не позволить создать условия для возобновления конфликта на условиях России.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на прекращение огня, поскольку Россия использует его для накопления сил для новой атаки.