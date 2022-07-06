Путин использует Лукашенко и "тело Януковича", чтобы восстановить "СССР 2.0", – военный эксперт Притула
Путин хочет использовать Беларусь для денонсации Беловежских соглашений и реинкарнации Советского Союза
Об этом в комментарии "Еспресо" заявил полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула.
"Угроза со стороны Беларуси на самом деле немного не такая, как ее представляют. Угроза Беларуси заключается не в том, что она сейчас обязательно пойдет войной на Украину – скорее всего, этого не будет. Но Беларусь используют совсем в другом направлении. Мы должны готовиться к тому, что Путин постарается сделать то, что происходило ровно 103 года назад. Для этого ему нужны и Лукашенко, и тело Януковича, с которым он носится уже более 8 лет", – сказал он.
Притула считает, что, оккупировав часть Украины, Путин попытается провозгласить восстановление СССР.
"Продолжение следует - он будет пытаться взять Донецкую область, сказать, что "вот это и есть настоящая Украина", объявить Донецк столицей Украины (как когда-то это сделали с Харьковом), а Януковича - назвать вечно легитимным президентом Украины. А потом они соберутся в Беловежской пуще, где денонсируют Беловежские соглашения 1991 года и объявят о восстановлении "СССР 2.0". Для этого Путину и нужны и Беларусь, и "тело Януковича". Приблизительно такой у них план", - предполагает Притула.
Военный эксперт считает, что, каким бы странным украинцам не казалась политическая реанимация Януковича, она – вполне реальна. Ведь Беларусь также фактически является оккупированной страной, а легитимность ее президента сегодня примерно такая же, как и легитимность "президентов ЛДНР".
О возможном наступлении белорусских войск на Украину читайте в статье Когда будут наступать белорусы и будут ли наступать вообще: прогнозы военных экспертовСледите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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