Об этом сказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"На Украину уже давно все списывают, но здесь есть особенности. Ведь действительно, сама эта история становится еще более туманной. Казалось бы, мотивация у украинских спецслужб есть ударить по мосту, это, естественно, одна из мишеней, мост представляет собой стратегический интерес, им уже возят мобилизованные, вооружение, осуществляется поставки", - отметил он.

Фейгин сказал, что естественно, что Крымский мост является военной целью.

"Хоть Путин и заявлял, что это гражданская цель, какая же она гражданская, когда вы им везете новых мобилизованных солдат, военную технику, боеприпасы? Поэтому диверсионные действия уместны. Но сейчас начинают раскрывать детали: везли из Одессы через Армению - как через Армению?" Какой-то армянский бизнес, который этим занимался - тоже удивительно, как это такая фура заехала на мост, будто там были сотни килограммов взрывчатых веществ. Опять все это напоминает такую историю, что кто-то пропустил, кто-то знал, кто-то не знал", - добавил политик.

Он сравнил взрывы на Крымском мосту с взрывами домов в 1999 году.

"Там был двойной агент Ачимез Гочияев, который якобы подписал бумаги о сотрудничестве с ФСБ, однако одновременно был сепаратистом-исламистом, и неизвестно, когда он был настоящий - в ФСБ или в связях с исламским подпольем в Чечне. Так и здесь - сейчас начнет выясняться: а этот, который вез, – он кто? А тот, кто ему груз передал? Потому что мы об этом все знаем только от источников из ФСБ, а какой сознательный человек поверит, что ФСБ говорит правду, что оно сообщит, как было на самом деле? Никто не поверит, поэтому даже если представить, что эта диверсия осуществлена при участии украинских спецслужб, то, конечно, Путин это использует и во внутренней политике, чтобы выявить возможности для переформатирования ФСБ (очевидно, что полетят головы краснодарского ФСБ, якобы – крымского, руководство оперативников)", - отметил Фейгин.

Политик уверен, что взрывы "повесят" на того, кто к этому не причастен.

"Путин уже передал мост под полный контроль ФСБ – обеспечение охраны, и бизнес, и грузы, и поставки. Передал конкретным генералам. ФСБ уже не будет заниматься только безопасностью – она всем этим бизнесом будет заниматься. Плюс нужно найти козла отпущения, и не просто какого-то росгвардейца, который проверял машину – уже понятно, где тот росгвардиец, проверявший машину и не нашедший там взрывчатых веществ, что ФСБ обнародовало видеозаписи. Я считаю, кого-то сделают тем козлом отпущения, кто вообще к этому не причастен", - подытожил он.