Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Путин ищет крайних, на которых можно будет повесить поражение в войне, – американский политолог Юнус
Эксклюзив

Путин ищет крайних, на которых можно будет повесить поражение в войне, – американский политолог Юнус

14 января, 2023 суббота
14:15
война с Россией

Американский политолог Рамис Юнус считает, что Путин пытается сохранить баланс между силовыми и криминальными структурами РФ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин лично хочет сохранить баланс на фоне происходящего между башнями Кремля. То есть между силовыми структурами (ФСБ и министерством обороны РФ), а также между Минобороны и криминальными структурами, как Пригожин и Кадыров. Для этого сначала восстановили в должности Лапина. Герасимова тоже бросили туда, а это второй человек в Министерстве обороны РФ. Шойгу не могут бросить, поскольку он близок лично к Путину и не кадровый военный. Здесь хотят соблюсти симбиоз штабиста и оперативного военачальника, которым является Суровикин", - пояснил Юнус.

По словам военного эксперта, Путин пытается сохранить баланс в силовых структурах, чтобы не было возможности внутреннего переворота и заговоров.

Если завтра в РФ надо будет искать виновного, то это будут делать именно среди военных или криминала. Все неудачи нужно будет на кого-то списать. При этом нужны будут не мелкие виновники, а знатные - начальники штаба, несколько элитных генералов. Не может быть виноват сам Путин, политики должны быть дистанцированы. Если к этому не готовиться, не совершать превентивных действий, то тогда изнутри все может так расшататься, что ударит по политической власти в Кремле", - добавил Юнус.

  • Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что у России на фоне информационной войны, которую ведет Пригожин, падает доверие к армии РФ
  • В США считают, что усиление влияния основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России является признаком отчаяния Кремля из-за неудач в Украине

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Владимир Путин
Военные новости
Вагнергейт
Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
13 января, 2023 пятница
На вопросы верующих и духовенства УПЦ МП должна ответить не только церковная верхушка
Автор
13 января, 2023 пятница
100 тысяч раздора. Стоит ли считать деньги военных?
Михайло Жернаков
Автор Михаил Жернаков
13 января, 2023 пятница
Судьи в Украине не готовы к демократии
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 41.97
    Продажа 43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
14 января
14:47
Моравецкий будет убеждать Берлин передать Украине боевые танки Leopard
14:37
Свитолина рассказала, когда планирует вернуться в теннис после рождения ребенка
14:29
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Киеву, есть попадание в объект инфраструктуры, в области повреждены 18 частных домов
14:26
На годовщину полномасштабного вторжения Зеленский планирует выступить на Генассамблее ОНН, - МИД
14:19
Обновлено
Великобритания передаст Украине эскадрон танков Challenger 2
14:15
Китай сообщил о почти 60 тыс. смертей от коронавируса за месяц
14:09
OPINION
ОПЗЖ имеет в Слуге народа и в команде президента очень крупного союзника
14:08
В Крыму количество больных COVID-19 превышает норму на 25%, - Центр нацсопротивления
13:59
В Киеве и области вводят экстренные отключения света, - ДТЭК
13:53
Индонезия отправила военный корабль для наблюдения за береговой охраной Китая, - Reuters
13:33
Эксклюзив
Россия не решится на войну против НАТО, - экс-министр обороны Латвии Пабрикс
13:20
Укрзализныця запустит Интерсити между Киевом и Черкассами
13:18
Укрэнерго: россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру, а в 11 областях действуют аварийные отключения
13:05
Эксклюзив
Совместное решение о предоставлении Украине танков и тяжелого вооружения будет принято, - Климкин
13:05
Абсолютный чемпион мира по боксу отказался от титулов
12:57
Министр юстиции Германии Бушман выступил против создания трибунала ООН для России
12:50
Решение атаковать Соледар имело высокую цену для Кремля, - спикер Госдепа США
12:44
Цыганков переходит из "Динамо" в испанский клуб, - СМИ
12:20
Курс валют на 14 января: сколько стоят доллар и евро в обменниках
12:02
OPINION
Испытав однажды агрессию, ее трудно избавиться и превратить ее в нечто более конструктивное
11:59
Утром россияне обстреляли Запорожье и область: повреждено предприятие и дома
11:57
В Черном море зафиксировали корабль, являющийся носителем ракет "калибр", - ВМС
11:56
Вероятно, РФ 14 января атаковала Киев баллистическими ракетами с северного направления, - спикер Воздушных сил ВСУ Игнат
11:41
Иран
В Иране казнили экс-министра обороны из-за обвинений в шпионаже
11:36
Обновлено
Ночью россияне дважды поразили Никопольский район из тяжелой артиллерии
11:29
Митрополит Эпифаний совершит в Успенском соборе Лавры богослужение по случаю Крещения
10:43
В ГУР указали на признаки подготовки РФ к длительной войне против Украины
10:30
ВСУ постепенно продвигаются вперед на Кременском направлении, - Гайдай
10:28
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Пригожин ведет войну за попытку прорваться в Думу, - советник МВД Украины
10:26
Обновлено
Утром 14 января россияне обстреляли Харьков, целили в инфраструктуру, - Терехов
10:09
OPINION
Дискуссии о "высоких зарплатах военных" идиотские
09:57
С начала полномасштабного вторжения в Украине пострадали более 1333 детей
09:40
Россияне каждый день сносят дома в Мариуполе, - Андрющенко
09:20
россия флот
Британская разведка выяснила, зачем РФ вывела 10 кораблей из Новороссийска
09:09
Утром захватчики атаковали Николаевщину: поражены дома, на объекте инфраструктуры произошел пожар
08:58
Эксклюзив
В Луганской области наиболее активные боевые действия происходят вокруг Кременной, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
08:54
Из-за российской вооруженной агрессии погиб житель Бахмута, - Донецкая ОВА
08:51
Абсолютный чемпион мира пошел на уступки Ломаченко
08:30
Эксклюзив
Есть ожидания по снижению цен на топливо на 1-2 грн, - аналитик
08:20
На фото потери россиян
ВСУ за сутки ликвидировали 530 российских военных и 6 танков, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV