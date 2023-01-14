Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин лично хочет сохранить баланс на фоне происходящего между башнями Кремля. То есть между силовыми структурами (ФСБ и министерством обороны РФ), а также между Минобороны и криминальными структурами, как Пригожин и Кадыров. Для этого сначала восстановили в должности Лапина. Герасимова тоже бросили туда, а это второй человек в Министерстве обороны РФ. Шойгу не могут бросить, поскольку он близок лично к Путину и не кадровый военный. Здесь хотят соблюсти симбиоз штабиста и оперативного военачальника, которым является Суровикин", - пояснил Юнус.

По словам военного эксперта, Путин пытается сохранить баланс в силовых структурах, чтобы не было возможности внутреннего переворота и заговоров.

Если завтра в РФ надо будет искать виновного, то это будут делать именно среди военных или криминала. Все неудачи нужно будет на кого-то списать. При этом нужны будут не мелкие виновники, а знатные - начальники штаба, несколько элитных генералов. Не может быть виноват сам Путин, политики должны быть дистанцированы. Если к этому не готовиться, не совершать превентивных действий, то тогда изнутри все может так расшататься, что ударит по политической власти в Кремле", - добавил Юнус.

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В США считают, что усиление влияния основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России является признаком отчаяния Кремля из-за неудач в Украине

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