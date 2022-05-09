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Главная война с Россией Путин исчезнет, если проиграет войну, - директор Центра отношений США - Украина в Вашингтоне Грицковян
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Путин исчезнет, если проиграет войну, - директор Центра отношений США - Украина в Вашингтоне Грицковян

9 мая, 2022 понедельник
15:11
война с Россией

Директор Центра отношений США – Украина в Вашингтоне Николай Грицковян считает, что Путин дал приказ на эту войну, которую ведет. Его будущее зависит от этой войны

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если он ее проиграет – он исчезнет, как исчезают диктаторы. Это все зависит от его окружения, от генералов. Сколько генералов Украина должна уничтожить на поле боя, пока генералитет скажет, что уже достаточно? Это вопрос времени. Сколько тысяч россиян должны быть убиты в Украине, пока российское общество скажет достаточно?" - заметил Грицковян.

По его мнению, чтобы помешать Путину есть политика санкций, которые постепенно вводятся.

"Сейчас введены новые санкции против российских СМИ, против предоставления услуг, против российских финансовых институций. Обсуждают введение эмбарго на энергоносители.Ээто может занять время, пока оно будет введено. Но это уничтожит российскую экономику. Россия должна быть на том уровне, когда уже не сможет производить оружие, не сможет производить патроны, ракеты, которые они используют в Украине. Именно экономические санкции это влекут", - подчеркнул Грицковян.

  • На прокремлевском сайте "Лента.ру" 9 мая выложили 20 статей и новостей с правдивыми заголовками о российском диктаторе Владимире Путине и войне РФ против Украины
  • Соединенные Штаты Америки планируют в дальнейшем продолжать укреплять Украину в войне против РФ

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