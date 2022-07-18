Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Борреля на пресс-конференции после заседания Совета Евросоюза.

"Я уверен, что Путин рассчитывает на демократическую усталость. Я в этом убежден. Он считает, что демократии слабы, новости перекрываются другими новостями... Но нет. Европейские общества не могут позволить себе усталость", - отметил Боррель.

По его словам, правительства государств-членов Евросоюза должны продолжать придерживаться решений, которые они приняли в отношении введенных против РФ санкций.

"Они приняли решение ввести ограничительные меры против российской экономики и они должны их выполнять. И они должны поддерживать давление на экономику России, осознавая, что чудесного урегулирования не произойдет. Но мы должны продолжать. Равно как и продолжать оказывать военную поддержку (Украине, - ред.)", - добавил Боррель.

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