"Путин именно на это рассчитывает": Боррель заявил, что европейское сообщество не может позволить себе усталость от войны
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что европейское сообщество не может себе позволить устать от войны, которую развязала Россия
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Борреля на пресс-конференции после заседания Совета Евросоюза.
"Я уверен, что Путин рассчитывает на демократическую усталость. Я в этом убежден. Он считает, что демократии слабы, новости перекрываются другими новостями... Но нет. Европейские общества не могут позволить себе усталость", - отметил Боррель.
По его словам, правительства государств-членов Евросоюза должны продолжать придерживаться решений, которые они приняли в отношении введенных против РФ санкций.
"Они приняли решение ввести ограничительные меры против российской экономики и они должны их выполнять. И они должны поддерживать давление на экономику России, осознавая, что чудесного урегулирования не произойдет. Но мы должны продолжать. Равно как и продолжать оказывать военную поддержку (Украине, - ред.)", - добавил Боррель.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.11
Покупка 36.11Продажа 37.14
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 37.32
- Актуальное
- Важное