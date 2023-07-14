Путин имел бы шанс избежать правосудия, если бы сейчас вывел войска из Украины, - дипломат Чалый
Дипломат Валерий Чалый убежден, что Путин мог бы избежать приговора МУС по его аресту, если бы немедленно вывел российские войска со всей территории Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Ситуация с Путиным действительно нестандартная. С одной стороны, выписан ордер на его арест. Поэтому Венская конвенция, защищающая трех особ государства - президента, премьер-министра и министра иностранных дел, напрямую не действует. Хотя в чем-то все же выполняется. Я думаю, что пока не применен ордер на арест Путина и если бы он сейчас вывел войска с территории Украины, то у него остался бы шанс остаться на посту и вести переговоры с нашими партнерами. Даже руку ему подавали бы", – объяснил Чалый.
Дипломат подчеркнул, что продолжение войны приближает Путина к исполнению приговора МУС о его аресте.
"Если же Путин и дальше будет вести эту агрессивную войну, то просто приведет ордер на свой арест в стадию исполнения. Кто выполнит этот приговор, пока не понятно. Это могут быть международные структуры, что сложнее, или внутренние. Нам сейчас просто очень важно , чтобы Россия была в изоляции. Каждый политик, который пожимает руку Путину в этих условиях, должен понимать последствия. К примеру, лидеры стран Африки, которые сначала приезжают и рассказывают о каких-то мирных инициативах, а потом думают, как не арестовать Путина в Южной Африке. Ясно, что Путин туда не поедет, однако такие метаморфозы мне не нравятся", – добавил он.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина
- 19 мая российское МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное