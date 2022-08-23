Путин идёт по чеченскому сценарию
Истерия, которую российские политики и пропагандисты устроили вокруг гибели мало кому известной пропагандистки Дарьи Дугиной, на первый взгляд выглядит бессмысленной
Любой здравомыслящий человек понимает, что украинским спецслужбам не нужна какая-то там Дугина. Даже ее отец, напыщенный графоман Александр Дугин, ни на что не влияет. Когда говорят, что он — идейный вдохновитель Путина, это выглядит смешно. Путин — офицер КГБ. А Дугин — агент КГБ. У них просто одинаковые взгляды на мир. У Путина они всегда были такими.
Но Путин знает, зачем ему все это. Неслучайно он сам участвует в этой комедии и даже наградил погибшую пропагандистку орденом. Он идет по чеченскому сценарию. Ему нужно изобразить украинцев террористами и убийцами прежде всего в глазах собственной аудитории. Ему нужно, чтобы русские ненавидели, боялись и одобряли любые страшные преступления своей страны и армии - какие бы еще «красные линии» не перешли негодяи из Кремля.
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