Любой здравомыслящий человек понимает, что украинским спецслужбам не нужна какая-то там Дугина. Даже ее отец, напыщенный графоман Александр Дугин, ни на что не влияет. Когда говорят, что он — идейный вдохновитель Путина, это выглядит смешно. Путин — офицер КГБ. А Дугин — агент КГБ. У них просто одинаковые взгляды на мир. У Путина они всегда были такими.

Но Путин знает, зачем ему все это. Неслучайно он сам участвует в этой комедии и даже наградил погибшую пропагандистку орденом. Он идет по чеченскому сценарию. Ему нужно изобразить украинцев террористами и убийцами прежде всего в глазах собственной аудитории. Ему нужно, чтобы русские ненавидели, боялись и одобряли любые страшные преступления своей страны и армии - какие бы еще «красные линии» не перешли негодяи из Кремля.