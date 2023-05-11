Их объединяет одна черта, которую когда-то давно заметил Фрэнсис Фукуяма: "Самая опасная форма популизма – когда лидер говорит людям: "Люди, вы меня избрали, я ваш прямой представитель, поэтому мне не нужны никакие институты".

Путину удалось уничтожить все институты в России, и на это у него ушло более двадцати лет. Трамп пробовал расшатать основы американской демократии, проиграв Байдену, даже возглавил беспорядки в столице, когда в Вашингтоне произошло невиданное – толпа экзальтированных сторонников Донни захватили Капитолий. Но система США справилась и с этим вызовом. Теперь от Трампа отказывается большинство в его же партии. Путин до сих пор пользуется моральной поддержкой своего электората, и на его рейтинги вряд ли повлияет признание вождя военным преступником, в частности из-за похищения украинских детей.

Родство обоих персонажей – Путина и Трампа – особенно знаковое, когда речь идет об их мачизме

Трамп также предстал перед судом, и его признали виновным в изнасиловании. Конечно, система суда в США еще предусматривает возможность апелляции или кассации. Но факт остается фактом – цивилизованная юриспруденция называет вещи своими именами, тщательно разобравшись в массиве доказательств и аргументов.

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Родство обоих персонажей – Путина и Трампа – особенно знаковое, когда речь идет об их мачизме. Да, после красноречивой картинки с парада победы в Москве трудно поверить, что еще несколько лет назад российский диктатор позировал перед фотокамерами с обнаженным торсом, а его фанатичные поклонницы, как когда-то в нацистской Германии, орали о желании "родить от Владимира Владимировича". Были и полеты со стёрхами, на штурмовике, были макабричные высказывания, которые вряд ли позволил себе кто-нибудь из когорты государственных лидеров.

У Трампа также были схожие истории. Уж и не знаю, кто с кого брал пример, но понятно одно – оба рассчитывали на эпатаж и сомнительную любовь толпы, людей, которые покупаются на картинку и не анализируют сущность явлений.

Обвиняемый американским судом отказывается признать Путина военным преступником, но прикрывает свой инфантилизм или подлинные мотивы аргументом о том, что его мнение может "навредить грядущим переговорам" с "хитрым и умным" россиянином

Когда теперь Донни выступает ожесточенным адвокатом Путина, то в этой его ипостаси не следует видеть высоких политических намерений или завуалированных подтекстов. Конечно, Трамп рассказывает о необходимости "мира" и прекращении войны между Россией и Украиной. Но мира на путинских условиях. Заявления о возможности "прекратить войну за 24 часа" выглядят смехотворными в устах человека, который не справился с банальным судебным процессом, о котором я писал выше. Обвиняемый американским судом отказывается признать Путина военным преступником, но прикрывает свой инфантилизм или подлинные мотивы аргументом о том, что его мнение может "навредить грядущим переговорам" с "хитрым и умным" россиянином. И, очевидно, Трамп пользуется поводом порадовать собственно эго: "Его ошибка заключалась в том, что он ворвался. Он никогда не ворвался бы, если бы я был президентом... Я раньше говорил с ним. Я хорошо ладил с ним. Он хотел мира Теперь он, видимо, получит все. Вы видели: президент Си (лидер Китая — Ред.) - умный, президент Путин — умный. Умные люди стояли и обсуждали мировой строй на следующие 100 лет (курсив мой. - Авт.)".

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То есть "умные люди" (по мнению Трампа) обсуждали на трех судьбу мира и, среди прочего, Украины без учета мнений нескольких миллиардов жителей Земли, а украинцев и подавно. Да и к Украине ли Трампу, который безапелляционно утверждает, что до 2024 года (год следующих президентских выборов в США) "Украину сотрут с лица земли"?

Роль адвоката Путина, хоть и ментально присуща Трампу, все же обусловлена, пожалуй, другими причинами. Еще во время прошедшей президентской гонки очевидны были ставки Путина именно на республиканца. Казалось бы, демократ был бы более удобным для России, поскольку именно во время правления Барака Обамы произошла "перезагрузка" отношений Вашингтона и Москвы.

И Трамп, и Путин одержимы идеей величия. Именно эта одержимость толкнула российского диктатора на войну с Украиной и, по сути, со всем цивилизованным миром. Донни в номинационной речи официального кандидата республиканцев в 2016 году заявил: "Мой лозунг - "Америка превыше всего". Нашим кредо будет американизм, а не глобализм". Потом эти пассажи трансформировались в "Сделаем Америку великой снова!" (MAGA)

Но в случае с Трампом действовал другой фактор. Донни, говорят, висит на эфесбешном крючке, причем зацепился там надежно и крепко. Кто-то пишет о видеокомпромате с проститутками, записанный в московском отеле, когда тогдашний президент корпорации Trump Organization договаривался о реализации там строительства гигантской гостиницы Trump Tower Moscow.

Слухи слухами, однако самое важное другое: и Трамп, и Путин одержимы идеей величия. Именно эта одержимость толкнула российского диктатора на войну с Украиной и, по сути, со всем цивилизованным миром. Донни в номинационной речи официального кандидата республиканцев в 2016 году заявил: "Мой лозунг - "Америка превыше всего". Нашим кредо будет американизм, а не глобализм". Потом эти пассажи трансформировались в "Сделаем Америку великой снова!" (MAGA).

Странные люди, эти популисты. Путинская Россия сдохнет в Украине. Трамповая мачистская MAGA может закончиться банальной тюрьмой для насильника. Как писал когда-то Виталий Портников, "в цивилизованном мире каждый из них (популистов. – Авт.) поскользнется на своей арбузной кожуре".

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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