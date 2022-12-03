Путин и Симоньян посылают на смерть свое население, чтобы не попасть в Гаагский суд, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский отметил, что Путин и пропагандисты не только вовлекают в зону ответственности миллионы российских граждан, они посылают их на смерть
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В чем основной лозунг Путина, который встречался с матерями. Он сказал, что величайшее счастье для их сыновей - это умереть за него, за Путина, за его власть, иначе они умрут от алкоголизма. Это вообще определенная сюрреалистическая сцена. Конечно, эта встреча с мифическими матерями", - подчеркнул Пионтковский.
По словам политолога, Путин и Симоньян навязывают русскому народу уходить и умирать за то, чтобы их не отправили в Гаагу.
"Они говорят: мы ждали целые войны в Украине - денацификация, демилитаризация, возвращение НАТО на границы 90-го года, защита великого Донбасского народа не ради того, чтобы нас отправили в Гаагу. Идите и умирайте на Донбассе и в Крыму. Больше ничего не осталось у российской пропаганды, российского официоза, российской власти, российского президента. Им больше не с чем обратиться к своему народу", - добавил Пионтковский.
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