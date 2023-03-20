Путин и Си Цзиньпин встретились в Москве
В понедельник, 20 марта, в Москве началась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным
Об этом сообщает ТАСС.
Встреча российского и китайского лидеров проходит в Кремле. В начале встречи Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием главой Китая.
Кроме того, Путин заявил о готовности обсудить китайский план по урегулированию российско-украинской войны.
- Ранее издание Financial Times сообщило, что после встречи с Путиным Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- МИД Украины заявил, что следит за визитом Си Цзиньпина в РФ и рассчитывает на использование Пекином своего влияния на оккупантов для прекращения войны.
- Белый дом заявил, что США также внимательно следят за визитом Си Цзиньпина в Москву и призвал китайского лидера провести разговор с Владимиром Зеленским .
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