Путин и Си Цзиньпин встретились в Москве

Об этом сообщает ТАСС.

Встреча российского и китайского лидеров проходит в Кремле. В начале встречи Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием главой Китая.

Кроме того, Путин заявил о готовности обсудить китайский план по урегулированию российско-украинской войны.

Новость дополняется.