Об этом информирует The Washington Post .

Российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин уже давно рассматривают БРИКС – экономическую группировку Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – как центральное место в их целях противостоять глобальному доминированию Запада.

Выступивший против войны эксдипломат РФ Борис Бондарев заявил, что Путин и Си сталкиваются с сопротивлением Индии и Бразилии, ведь эти страны имеют более крепкие связи с Соединенными Штатами Америки и Европой.

"Никто в этом блоке не желает ставить себя в положение, в котором сейчас находится Россия как открытый противник Запада и США, рискуя вооруженной конфронтацией", - рассказал Бондарев.

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Сообщается, что диктатор РФ снова обвинил Запад в том, что тот якобы хочет сохранить некую гегемонию, которая и привела к войне. В то же время у президента Китая была другая позиция. Си Цзиньпин хотел расширить БРИКС и обсуждал правила приемки новых стран-членов. Он напротив говорил, что менталитет холодной войны все еще преследует мир.

По данным издания, Си Цзиньпин призвал БРИКС противодействовать расколу, нарушению поставок и "экономическому давлению". Издание понимает это как намек на западные санкции. Он также потребовал соблюдения Устава ООН от всех стран.

По данным издания, по мнению Си, БРИКС должен бороться с санкциями – разъединением, нарушением цепочек поставок и "экономическим принуждением". Он призвал все страны придерживаться Устава ООН: "Не может быть, чтобы последнее слово оставалось за тем, у кого более толстая рука или самый громкий голос".

Что известно о БРИКСе и саммите

Бразилия, Россия, Индия и Китай являются основателями БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Кроме геополитики группа фокусируется на экономическом сотрудничестве и увеличении многосторонней торговли и развития.

Акроним БРИКС был придуман в 2001 году тогдашним главным экономистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом в исследовательской статье, подчеркивавшей потенциал роста Бразилии, России, Индии и Китая. Блок был основан в качестве неформального клуба в 2009 году, чтобы обеспечить платформу для своих членов, чтобы бросить вызов мировому порядку, где доминируют Соединенные Штаты и их западные союзники.

Его создание инициировала Россия. Группа не является официальной многосторонней организацией как ООН, Всемирный банк или Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Главы государств и правительств стран-участниц собираются ежегодно, причем каждая страна берет на себя однолетнее председательство в группе.

Отметим, Южная Африка, самый маленький член с точки зрения экономического влияния и численности населения, была первой страной, выигравшей от расширения блока в 2010 году, когда группировка стала известной как БРИКС.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

В конце мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МКС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

А 14 июля Сирил Рамафоса говорил , что Путин лично посетит саммит БРИКС. А затем президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

Уже 19 июля стало известно, что Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР из-за того, что его могут там арестовать по требованию МКС. Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Путин примет участие онлайн. В Госдепе США назвали его "международным изгоем".

Впоследствии стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин лично примет участие во встрече лидеров стран БРИКС в ЮАР.

21 августа CNN писало , что неявка российского диктатора Владимира Путина на саммит БРИКС свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов лидера РФ.

Также Financial Times предполагало , что сразу несколько стран могут пригласить в БРИКС на саммите.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению", в случае выполнения его требований.