Путин и Си Цзиньпин провели видеопереговоры на фоне напряженности отношений с Западом

Об этом сообщает Al Jazeera .



Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух стран обсудят напряженность в Европе и "агрессивную" риторику со стороны США и НАТО.



Во время видеовстречи Путин и Си отметили теплые отношения между Россией и Китаем, а российский президент назвал их "образцом сотрудничества государств в ХХІ веке".



"Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, которая базируется, в частности, на таких принципах, как невмешательство во внутренние дела, уважение интересов друг друга, намерение превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедство", - сказал Путин.



Лидер Китая заявил, что президент России "решительно поддерживал усилия Китая по защите ключевых национальных интересов и решительно выступал против попыток вбить клин между странами".



Издание отмечает, что РФ развивает более тесные связи с Китаем после ухудшения отношений с Западом и Путин использует это партнерство как способ сбалансировать влияние США, заключая выгодные соглашения, особенно в энергетике. В этом году президент РФ договорился с китайским лидером продлить 20-летний договор о дружбе и сотрудничестве.



Владимир Путин также заявил, что намерен лично встретиться с Си Цзиньпинем в Пекине в феврале и посетить Олимпиаду 2022 года.

16 ноября Си Цзиньпин впервые провел видеопереговоры с президентом США Джо Байденом, в ходе которых лидеры государств обсудили напряженность в отношениях между странами, статус острова Тайвань и состояние прав человека в Китае.