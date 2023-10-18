Путин и Си Цзиньпин провели переговоры и раскритиковали мировой порядок, - Bloomberg
Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин после выступления на третьем международном форуме "Один пояс, один путь" 18 октября провели длительные переговоры о сотрудничестве, дали свою оценку мировому порядку
Об этом пишет Bloomberg.
В своей речи в Пекине Си Цзиньпин подверг критике односторонние санкции, геополитическое соперничество и блочную политику. Хотя он не назвал ни одной страны, эти замечания были явными ссылками на политику США по отношению к Китаю в последние годы.
Выступавший сразу после Си Путин заявил о стремлении России построить альтернативный миропорядок.
"Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству с целью достижения универсального устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благосостояния при уважении разнообразия цивилизаций и права каждого государства к собственной модели развития", – сказал президент РФ.
По его словам, китайская инициатива "Один пояс, один путь" логически вписывается в "многосторонние усилия по укреплению творческого и конструктивного взаимодействия".
В ходе переговоров с Путиным китайский лидер сказал, что политическое взаимодоверие между двумя странами продолжает углубляться, а объем двусторонней торговли достиг рекорда.
"За 10 лет, начиная с 2013 года, мы с президентом России встречались 42 раза и установили хорошие рабочие отношения и глубокую дружбу. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы защитить международную честность и справедливость и внести вклад в совместное развитие мира", - сказал Си. .
- Во вторник, 17 октября, Путин прибыл в Пекин. Он участвует в форуме "Один пояс – один путь". Там президент РФ принял участие в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.
- В ГУР Минобороны Украины заявили , что визит российского президента в Китай может нести определенные риски для Украины. Однако украинская разведка внимательно следит за ситуацией.
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