Путин и Си Цзиньпин провели переговоры и раскритиковали мировой порядок, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

В своей речи в Пекине Си Цзиньпин подверг критике односторонние санкции, геополитическое соперничество и блочную политику. Хотя он не назвал ни одной страны, эти замечания были явными ссылками на политику США по отношению к Китаю в последние годы.

Выступавший сразу после Си Путин заявил о стремлении России построить альтернативный миропорядок.

"Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству с целью достижения универсального устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благосостояния при уважении разнообразия цивилизаций и права каждого государства к собственной модели развития", – сказал президент РФ.

По его словам, китайская инициатива "Один пояс, один путь" логически вписывается в "многосторонние усилия по укреплению творческого и конструктивного взаимодействия".

В ходе переговоров с Путиным китайский лидер сказал, что политическое взаимодоверие между двумя странами продолжает углубляться, а объем двусторонней торговли достиг рекорда.

"За 10 лет, начиная с 2013 года, мы с президентом России встречались 42 раза и установили хорошие рабочие отношения и глубокую дружбу. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы защитить международную честность и справедливость и внести вклад в совместное развитие мира", - сказал Си. .