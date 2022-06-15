Об этом сообщает Bloomberg .

Си Цзиньпин разговаривал с Владимиром Путиным во второй раз после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. 15 июня российский диктатор позвонил по телефону китайскому лидеру, чтобы поздравить его с 69-м днем рождения.

В отчете китайской государственной телекомпании CCTV отмечается, что Си Цзиньпин заверил Путина, что Пекин "продолжит поддерживать Россию по ключевым вопросам, связанным с суверенитетом и безопасностью".

Си Цзьнипин также отметил необходимость содействия "урегулированию кризиса вокруг Украины". Он подчеркнул, что Пекин "ведет независимую политику по отношению к Украине" и продолжит прилагать усилия для решения вопроса. Си Цзиньпин добавил, что над этим "должны работать все стороны".

Путин в свою очередь предложил Китаю поддержку в вопросе Тайваня и заявил, что Россия выступает против любого вмешательства в дела КНР.

25 марта Си Цзиньпин в беседе с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил, что страна будет играть конструктивную роль в установлении мира в Украине.

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