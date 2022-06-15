Путин и Си Цзиньпин поговорили о войне в Украине
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин во второй раз после полномасштабного российского вторжения обсудили войну в Украине
Об этом сообщает Bloomberg .
Си Цзиньпин разговаривал с Владимиром Путиным во второй раз после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. 15 июня российский диктатор позвонил по телефону китайскому лидеру, чтобы поздравить его с 69-м днем рождения.
В отчете китайской государственной телекомпании CCTV отмечается, что Си Цзиньпин заверил Путина, что Пекин "продолжит поддерживать Россию по ключевым вопросам, связанным с суверенитетом и безопасностью".
Си Цзьнипин также отметил необходимость содействия "урегулированию кризиса вокруг Украины". Он подчеркнул, что Пекин "ведет независимую политику по отношению к Украине" и продолжит прилагать усилия для решения вопроса. Си Цзиньпин добавил, что над этим "должны работать все стороны".
Путин в свою очередь предложил Китаю поддержку в вопросе Тайваня и заявил, что Россия выступает против любого вмешательства в дела КНР.
- 25 марта Си Цзиньпин в беседе с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил, что страна будет играть конструктивную роль в установлении мира в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 37
- Актуальное
- Важное