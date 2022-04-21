Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири, - Данилов
Россия не остановится, пока мы не выгоним их со всех наших территорий, включая Крым, - отмечает секретарь СНБО
Об этом Алексей Данилов написал в Twitter.
"Не только Путин принял решение о масштабном вторжении. Это решение высшего политического руководства России. Задача орды – уничтожить нашу страну, нашу нацию, колонизировать Украину", – считает секретарь СНБО.
По его словам, в Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать для украинцев концлагеря и заставлять их строить новые города.
"Несомненно, что Россия не остановится. Пока мы не выгоним их со всех наших территорий, включая Крым, война не закончится. Когда кто-то говорит, что большое сражение за Донбасс является единственным и ключевым этапом войны, это опасно. Таких сражений может быть много. Украинские войска удерживают линию, к тому же они регулярно контратакуют", - добавил секретарь СНБО.
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