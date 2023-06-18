Очень информативное выступление на самом деле. Хоть оно и состоялось во время театра абсурда на экономическом форуме. Многое объясняет. В том числе, зачем россияне весь май мешали спать жителям Киева.

Что стало ясно из выступления Путина? Что именно для него робот-андроид Конашенков устраивает все эти ежедневные выступления, в которых они докладывают об уничтожении 100 500 хаймерсов и миллионов наемников из Польши.

Это шоу для одного зрителя. Для Путина. И он в это верит. Все остальные смотрят и ржут, а Путин верит.

А потом выходит Путин и говорит, что уничтожил вокруг Киева 5 комплексов "Патриот". Из двух, которые Украина получила.

Казалось, обстрелы Киева в мае не имели никакого смысла. Экономить ракеты весь март и апрель, чтобы потом, накануне украинского наступления, тупо слить их на бессмысленные ночные обстрелы? Чтобы в июне снова ограниченно обстреливать. В этом же не было никакого смысла. Если следовать логике и считать, что у всех есть достаточный объем информации.

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А если нет? Если военные стреляют и докладывают Путину, что уничтожили огромное количество важных целей. От "Патриота" до Буданова. Тогда смысл появляется. Тогда можно повторять почти каждую ночь. Потому что ты тогда не бьешься головой об украинское ПВО, разрушая сон киевлянам (такая себе военная цель), а делаешь результативные атаки. И, конечно, их надо повторять, не жалея дефицитных ракет. Чтобы снова заслужить похвалу диктатора. Которому опять в папочке напишут, а по телевизору Конашенков доложит, поражая успехами.

Они стреляют не для того, чтобы попасть. А чтобы доложить о поражении цели Путину. И обеспечить тем самым комфортное пребывание для себя на финансовых потоках.

Это все очень напоминает историю португальского диктатора Салазара, который в конце своей жизни все еще правил, но был уже не в своем уме. И вот для него издавали в одном экземпляре газету, где все было зашибись. В том числе они постоянно выигрывали в колониальных войнах. А для Путина вот даже по телевизору выступают. И в бункере дед радуется, что "Патриотов" у этого НАТО скоро не останется.

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А дальше Путин так в это верит, что сам выходит позориться с этими тезисами на люди. Потому что вряд ли он это делал бы, если бы думал, что это только пропаганда для лопухов. И от долгого сиденья в бункере у него просыпается жажда поучения других и вылезает вся подноготная. От бытового шовинизма и расизма (а ведь они год думали как объяснить нацистов в Киеве и еврея-президента, и за год смогли придумать только этот позор) до уничтожения 5 комплексов "Патриот".

"Умом Россию не понять". Это верно. Если мыслить исходя из критериев и координат цивилизованного мира. Но если знать правила игры, все сразу с этой Россией ясно.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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