Встреча Пригожина с Путиным это:

1. Резкое ослабление Путина. Еще в августе прошлого года он перестал быть альфа-самцом в политике. Теперь он "коллективный Путин", который будет принимать все решения, оглядываясь на свое окружение.

2. Обнародование самого факта такой встречи свидетельствует, что в РФ нет секретов. Там все течет. Решение об обнародовании было сделано, судя по всему, на упреждение. Какое-то из западных СМИ должно было дать этот "эксклюзив".

3. С большой долей вероятности можем говорить, что "завел" Пригожина к Путину Ковальчук.

Надо следить, но выглядит так, что Ковальчуки в тандеме с Кириенко становятся самой влиятельной группой в Кремле. Для нас это не самый лучший сигнал: этот тандем — самый умный и системный в окружении Путина.

4. Что касается руководства армией, то Путин продолжает играть в старую "сирийскую игру": не создавать новых жуковых (в Сирии руководитель военной группировки РФ держался на руководящей должности 7-9 месяцев). Сейчас то же будет и с руководством так называемой СВО. При этом Путин уверен, что Украина не сможет продавить минные поля на юге Украины и считает, что можно за войну особо не переживать.

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5. Относительно Пригожина, он так и не закрыл свой медиахолдинг и остается главным россиянином в Африке. Он "сбавил обороты", но точно ждет удобного случая, чтобы ворваться в политику. И Путин не может его ликвидировать ни сейчас, ни в краткосрочной перспективе (причины — читай п. 1).

6. В целом, сейчас, судя по всему, ситуацию в верхах удалось несколько стабилизировать. Но эта стабилизация заключается в создании виртуального мира для комфорта одного человека – Путина.

Группы влияния будут определенный период времени поддерживать в Путине иллюзию его всевластия, чтобы им манипулировать. Как долго будет продолжаться это затишье, пока очень сложно сказать.

Единственное, что можно с уверенностью говорить, так это то, что этот конструкт не может быть долговечным. Главный вопрос состоит в том, решатся ли группы влияния Кремля начать транзит власти еще до следующих выборов президента. Пока вероятность такого процесса 30 на 70. И это притом, что 2-3 месяца назад вероятность такого сценария близилась к нулю.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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