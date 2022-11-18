Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Санкции на перемещение высокоточного оружия на территорию другого государства, то есть на территорию Украины, дает верховный командующий Путин. Тогда перемещались россиянами все "буки", "ураганы", "смерчи", стрелявшие по нашим военным и гражданским. Соответственно, Путин дал стратегическую указание на такие перемещения и проведение огневых атак.Непосредственно исполнителям приказ отдавался начальником штаба ВС РФ Герасимовым и подчиненным ему, командующим космическими силами РФ, которые четко владели информацией сколько "буков" и куда перемещаются.То есть эти лица, командующий комическими войсками России, Герасимов на стратегическом уровне Путин – все они ответственны за это конкретное преступление, то есть цепь полностью замыкается", – прокомментировал генерал.



Николай Маломуж подытожил, что Путин знал о стрельбе, потому что именно он дал стратегическое указание перемещать ракетные комплексы в Украину для проведения агрессивных действий, а следствием этого стало сбивание малазийского Boeing.

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