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Путин и начальник штаба ВС РФ Герасимов ответственны за преступление по MH-17, - генерал Маломуж

18 ноября, 2022 пятница
16:36
война с Россией МН17

Николай Маломуж, генерал армии Украины и экс-глава Службы внешней разведки Украины, убежден, что именно Путин дал стратегическое указание перемещать ракетные комплексы в Украину для проведения агрессивных действий, а следствием этого стало сбивание малазийского Boeing

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Санкции на перемещение высокоточного оружия на территорию другого государства, то есть на территорию Украины, дает верховный командующий Путин. Тогда перемещались россиянами все "буки", "ураганы", "смерчи", стрелявшие по нашим военным и гражданским. Соответственно, Путин дал стратегическую указание на такие перемещения и проведение огневых атак.Непосредственно исполнителям приказ отдавался начальником штаба ВС РФ Герасимовым и подчиненным ему, командующим космическими силами РФ, которые четко владели информацией сколько "буков" и куда перемещаются.То есть эти лица, командующий комическими войсками России, Герасимов на стратегическом уровне Путин – все они ответственны за это конкретное преступление, то есть цепь полностью замыкается", – прокомментировал генерал.

Николай Маломуж подытожил, что Путин знал о стрельбе, потому что именно он дал стратегическое указание перемещать ракетные комплексы в Украину для проведения агрессивных действий, а следствием этого стало сбивание малазийского Boeing.

  • Напомним, Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 7 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
  • После четырех лет расследования, 24 мая 2018 года, Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины по установке "Бук" 53-й ракетной бригады вооруженных сил РФ Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
  • 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
  • 8 декабря 2021 родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
  • 20 декабря 2021 года прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве.
  • 10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17.
  • 16 июля 2022 года ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в сбыте самолета.
  • 22 сентября вблизи Амстердама провели формальное последнее заседание по сбитию оккупантами самолета рейса MH17 в небе над временно оккупированной Донбасс.
  • 17 ноября суд в Гааге озвучил приговор, согласно которому виновными в трагедии стала подконтрольная России "ДНР" и Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко

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Мир
Украина
Россия
MH17
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