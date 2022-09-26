Путин и Лукашенко встретились в Сочи и сделали совместное заявление по поводу отношений с Западом
Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявили, что требуют уважения от Запада
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Лукашенко, будущее Запада вместе с Беларусью и Россией, но они требуют к себе уважения.
"Вместе с Россией, где есть все, что им нужно. А у них есть то, что мы можем купить, технологии и прочее. Что им еще нужно? Просто нужно принимать ответственные решения", - сказал Лукашенко.
"И с уважением к нам относиться", – добавил Путин.
"А без этого мы с ними вообще разговаривать не будем. Унижение никто не будет терпеть. Кто хочет с нами в мире жить и уважать – мы открыты, вы тоже. Но унижения никто не потерпит, у российских людей никогда этого не было. И ни один российский человек не позволит ни одному президенту, в том числе и президенту Путину, не соблюдать эту линию", - заверил Лукашенко.
- 20 сентября Александр Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы России нанесли "удару в спину" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.96
Покупка 40.96Продажа 41.89
-
EUR
Покупка 39.53Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное