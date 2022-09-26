Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Лукашенко, будущее Запада вместе с Беларусью и Россией, но они требуют к себе уважения.

"Вместе с Россией, где есть все, что им нужно. А у них есть то, что мы можем купить, технологии и прочее. Что им еще нужно? Просто нужно принимать ответственные решения", - сказал Лукашенко.

"И с уважением к нам относиться", – добавил Путин.

"А без этого мы с ними вообще разговаривать не будем. Унижение никто не будет терпеть. Кто хочет с нами в мире жить и уважать – мы открыты, вы тоже. Но унижения никто не потерпит, у российских людей никогда этого не было. И ни один российский человек не позволит ни одному президенту, в том числе и президенту Путину, не соблюдать эту линию", - заверил Лукашенко.

20 сентября Александр Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы России нанесли "удару в спину" .

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